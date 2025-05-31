Бывший госсекретарь США Майк Помпео приехал на Black Sea Security Forum в Одессе

В Украину с официальным визитом приехал бывший государственный секретарь США (2018-2021) Майк Помпео. Он прибыл для участия в крупнейшем международном форуме Черноморского региона Black Sea Security Forum в Одессе.

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Как отмечает инициатор и председатель Black Sea Security Forum, народный депутат Украины Алексей Гончаренко, участие Майка Помпео в нынешнем Форуме – позитивный сигнал для Украины.

"Я рад приветствовать на нынешнем Black Sea Security Forum в Одессе моего товарища и большого друга Украины Майка Помпео. Это позитивный сигнал для всей Украины. США с нами и поддерживают наше стремление к справедливому и честному миру", – заявил Алексей Гончаренко.

Отметим, Black Sea Security Forum – ежегодный международный форум по безопасности, инициатором и председателем которого является народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В этом году Черноморский форум по безопасности объединил более 700 гостей со всего мира, в частности политиков, дипломатов, послов и аналитиков. Как и в 2024 году, Форум посвящен решению наиболее актуальных вызовов безопасности, экономических и политических вызовов в Черноморском регионе.