Британская разведка объяснила, что стоит за скандальным заявлением Патрушева об Украине

Помощник и давний соратник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев недавно дал интервью российским пропагандистам, в котором сделал ряд заявлений об Украине. В частности, он заявил, что Украина в 2025 году "может перестать существовать" как государство, а также продвигал нарративы о "братской связи" между украинцами и россиянами, "ожесточенной русофобии" и "неонацистской идеологии" в Украине.

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Все эти заявления направлены, прежде всего, на внутреннего потребителя: рассказами о "нацистах" в Украине российские власти пытаются оправдать агрессивную войну против соседнего государства и побудить россиян участвовать в ней. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

Насыщенное упоминаниями об Украине интервью Патрушев дал российскому пропагандистскому изданию "Комсомольская правда". В нем бывший секретарь Совбеза РФ, а ныне помощник Путина заявил, что Украина якобы "может перестать существовать" как государство в 2025 году.

Кроме того, он разводился о "братской связи" между украинцами и россиянами, что, впрочем, не помешало ему обвинить в уничтожении Россией украинских городов саму Украину. Причиной агрессии РФ Патрушев назвал "насильственное внедрение неонацистской идеологии" и "ожесточенную русофобию" в Украине.

В МО Великобритании убеждены: эти заявления, как и множество предыдущих, сделанных российскими чиновниками как до, так и после начала полномасштабного вторжения в Украину, направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию.

"Риторика российского руководства и частые обвинения в украинском нацизме до и после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году почти наверняка направлены на то, чтобы повлиять на российских военных и местное население, чтобы они участвовали в войне России и поддерживали ее", – отметили в британском оборонном ведомстве.

В Кремле рассчитывают воспользоваться "глубоким историческим и психологическим влиянием" на российское население войны СССР с нацистской Германией в середине прошлого столетия. Фактическое отождествление Украины и украинцев с нацистской Германией и ее населением времен Второй мировой, по мнению российских чиновников и пропагандистов, тиражировавших эти нарративы, должно оправдать российское полномасштабное вторжение в глазах рядовых россиян.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия не изменила своих целей в войне против Украины. Исходя из недавних заявлений Патрушева, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а ранее и самого Путина, Кремль стремится к уничтожению Украины или по крайней мере лишению ее возможности защищаться и вступить в НАТО. Также Россия хочет захватить часть территории нашего государства.

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