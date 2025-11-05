'Братислава находится под давлением': премьер Словакии обрадовался возможности получать американский газ из Польши вместо российского

Польша намерена поставлять в Словакию американский газ, который заменит российские энергоресурсы. В Братиславе обрадовались такой возможности альтернативных поставок газа в страну.

Видео дня

Об этом заявили президенты Словакии и Польши Петер Пеллегрини и Кароль Навроцкий. Они провели совместную пресс-конференцию в Братиславе.

Президент Словакии пожаловался, что на его страну давят, чтобы как можно скорее прекратить поставки газа из России, и он обсуждал этот вопрос как с Навроцким, так и с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, в отношении прекращения использования российского газа Словакия "с технической точки зрения находится в очень сложной ситуации, и в краткосрочной перспективе это сделать нереально". Поэтому он рад предложению Польши.

"Поэтому я очень рад принять предложение президента Польши и действия польского правительства, которые позволят обеспечить альтернативные поставки газа в Словакию через интерконнектор наших систем. Конечно, если этот газ будет доступен по хорошей цене и разумными транзитными тарифами. Это – возможность диверсифицировать наше энергоснабжение и использовать инфраструктуру, в которую мы инвестировали вместе с Польшей", – подчеркнул Пеллегрини.

Польша станет хабом поставок сжиженного газа из США

Президент Польши КарольНавроцкий заявил, что Польша вскоре станет хабом поставок сжиженного газа из Соединенных Штатов в страны региона.

Он отметил, что в Западнопоморском воеводстве Польши в городе Свиноуйсьце есть LNG-терминал.

"Надеюсь, что строительство плавучего терминала в Балтийском море также вскоре завершится. У нас есть интерконнектор со Словакией. Поэтому перед нами, странами Центральной и Восточной Европы, стоит важная задача, в которой мы должны быть едиными: как сказал президент Словакии, полная независимость от российского газа", – подчеркнул Навроцкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе Словакия вслед за Венгрией прекратила получать российскую нефть через трубопровод "Дружба". Это произошло после третьей с начала года атаки Вооруженных сил Украины на инфраструктуру российской "трубы", в результате которой ее работа полностью остановилась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!