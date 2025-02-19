'Без США будет очень тяжело': Буданов высказался о помощи Украине и мирных переговорах

Без поддержки США Украине будет очень тяжело продолжать сопротивление агрессивному российскому вторжению. Киев должен сделать все возможное, чтобы сохранить сотрудничество с Вашингтоном и углублять взаимодействие с Европой.

Видео дня

Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Defence24. Он также подчеркнул, что переговоры о завершении войны без Украины невозможны и рассказал о перспективах усиления сотрудничества с Польшей.

Буданов на фоне событий последних дней подчеркнул, что "окончательные и эффективные переговоры между враждующими странами невозможны без участия всех сторон конфликта". Так он отреагировал на попытки США договариваться с Россией за спиной нашего государства.

В то же время глава украинской военной разведки подчеркнул, что для Украины сохранение поддержки США очень важно. Также важна и поддержка Европы.

"Скажем откровенно: без США нам будет очень тяжело. Мы должны сделать все возможное, чтобы они поддерживали Украину. Как свидетельствует известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов. Кроме того, это сотрудничество является явно двусторонним и взаимовыгодным. Что касается Европы, то без Украины невозможно представить глобальную безопасность европейского континента. И без нашей героической армии, ныне самой большой в Европе, закаленной в самой большой войне после Второй мировой", – подчеркнул Буданов.

В то же время корреспондент польского издания поинтересовался возможными направлениями расширения сотрудничества между Киевом и Варшавой.

По мнению Буданова, взаимовыгодным для обеих стран стало бы дальнейшее углубление сотрудничества в военно-технической сфере. Достаточно широкие и разнообразные связи между Украиной и Польшей в этом направлении уже налажены, их необходимо развивать, а не ограничивать.

По его словам, совместные проекты уже существуют и эффективно работают.

"Как я уже отмечал, мы имеем волю и намерены их углублять и развивать. Однако о большинстве этих проектов мы сейчас не можем открыто говорить", – добавил глава разведки.

Не менее важные направления – экономическое и дипломатическое.

"Экономическое сотрудничество. Вместе у нас есть серьезный потенциал. В мирное время было создано много успешных совместных предприятий и реализовано много крупных проектов . Поэтому мы имеем надежный фундамент для будущего сотрудничества. Кроме того, Польша имеет богатый опыт внедрения успешных реформ, и мы будем благодарны нашим польским партнерам за распространение этого опыта, особенно в сферах промышленного производства, привлечения инвестиций, активизации и восстановления экономики в целом. Польша всегда была "адвокатом" Украины на пути в НАТО и ЕС. Мы все еще очень рассчитываем на ее поддержку", – отметил руководитель ГУР.

Он отметил, что Польша активно поддерживала Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ, и выразил надежду, что так будет и впредь.

"Польша является одной из немногих стран, которая полностью понимает, что такое жизнь под российской оккупацией, и у нее значительный голос в мировой дипломатии. Поэтому мы благодарны Польше за поддержку, а задача обоих наших государств – исключительно углубление взаимовыгодного сотрудничества в сфере международной дипломатии", – подчеркнул руководитель ГУР.

Он также выразил убеждение, что полякам и украинцам пора "прекратить бороться с призраками прошлого", найти общие решения, дать необходимые оценки и двигаться вперед.

"Некоторые страны, прежде всего Российская Федерация, продолжат пытаться сеять раздор между нашими народами, используя исторические разногласия и манипулируя ими через свои спецслужбы. Наша история должна нас укреплять. Украина всегда помнит руку помощи, которую Польша подала ей в самую тяжелую минуту. Я уверен, что если потребуется, то Украина отплатит вам тем же. Каждый уничтоженный украинцами российский танк – это танк, который не воевал против Польши и Европы", – подчеркнул Буданов.

По мнению руководителя ГУР, Украина и Польша должны развивать концепцию Балто-Черноморского пояса и различные направления в рамках Инициативы трех морей.

"Все это касается как нашего региона, так и глобальной безопасности. Новое время приносит новые вызовы, и мы должны отвечать на эти вызовы должным образом", – резюмировал Буданов.

Напомним, ранее Буданов объяснил, чем грозит миру усиление сотрудничества России и КНДР. Последствия сближения двух диктаторов будут долговременными для мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!