'Будет иметь долговременные последствия': Буданов объяснил, чем грозит миру усиление сотрудничества России и КНДР

Участие северокорейских солдат в войне против Украины будет иметь длительные последствия для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, тесное сотрудничество КНДР и страны-агрессора России несет серьезную угрозу мировому сообществу.

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Такое мнение высказал глава ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью южнокорейскому изданию, сообщает Главное управление разведки Украины. Он добавил, что Северная Корея и РФ углубленно сотрудничают в области технологий, науки и индустрии.

"Это сотрудничество достигает высочайшего уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества. Северная Корея использует эту войну, чтобы получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии. Это будет иметь длительные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – подчеркнул Кирилл Буданов.

По его словам, группировка КНДР, участвующая в войне против Украины, потеряла около 4000 военных – как убитыми, так и тяжелоранеными. Несмотря на значительные потери, северокорейские силы продолжают активно участвовать в совместных операциях с войсками РФ, а на фронте отмечается рост численности северокорейской артиллерии.

"Эта война мобилизовала все военные возможности привлеченных стран. Лишь три государства – Украина, Россия и Северная Корея – приобретают непосредственный опыт ведения полномасштабной войны XXI века", – заявил глава украинской разведки.

В то же время Буданов надеется на углубление сотрудничества с Южной Кореей. По его словам, обе страны пока имеют одного и того же врага – Северную Корею.

"У Южной Кореи есть десятилетия разведданных о Северной Корее, и эта информация была бы для нас чрезвычайно ценной. Украина сейчас получает боевой опыт на собственном поле боя. Обмен этим опытом и разведданными был бы взаимовыгодным", – отметил начальник ГУР МО Украины.

Напомним, по информации Reuters, Северная Корея модернизировала свои ракеты, которыми российские оккупанты бьют по Украине. Оружие стало намного точнее, последние северокорейские ракеты, запущенные по Украине, имеют отклонения от цели всего 50-100 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, КНДР продолжает поставлять армии РФ не только живую силу, но и военную технику. Оккупанты могут получить от Северной Кореи дополнительные баллистические ракеты малой дальности KN-23.

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