Как один разговор с Путиным стер решимость Трампа и на что теперь может рассчитывать Украина. Интервью с экс-послом в США Шамшуром

Телефонный разговор лидера США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина снова стал иллюстрацией главного парадокса его президентства – декларативной решимости без конкретных действий. Президент Соединенных Штатов, который еще несколько дней назад угрожал Кремлю "Томагавками" и уверял мир, что "язык силы" – единственный, который понимает Москва, за один разговор с российским диктатором вдруг превратился в адвоката "баланса интересов".

Вместо давления – обещания новых встреч, вместо санкций – намеки на "замечательный потенциал для торговли". И эта смена риторики в очередной раз подтвердила, что Трамп действует не как стратег, а как политический тактик, для которого сегодняшняя позиция имеет ценность лишь до следующего эфира на Fox News.

Поведение Трампа в украинском вопросе все больше напоминает торг, а не внешнюю политику. От публичных заявлений о поддержке Киева до прямого давления на Зеленского "принять условия Путина" – всего несколько дней и один телефонный звонок. По сообщениям The Financial Times, встреча двух президентов превратилась в жесткую перепалку, во время которой американский лидер не только демонстрировал пренебрежение к карте фронта, но и фактически требовал капитуляции: "Отдайте Донбасс, иначе вас уничтожат".

Президент США, конечно же, опроверг такие свои слова, но несмотря на то, что все западные СМИ написали о непростом характере разговора, подобные попытки с его стороны, скорее всего, присутствовали. Такой подход – не дипломатия, а шантаж, замаскированный под стремление "остановить войну". Президенту Украины Владимиру Зеленскому оставалось лишь повторить очевидное: "Мы хотим мира, Путин – нет. Поэтому мы должны на него давить". Однако Трамп продолжает сопротивляться этому давлению. К этому добавляются угрозы санкций, которые так и остались невыполненными и которыми лидер США постоянно размахивал с момента своего возвращения в Белый дом, не предпринимая никаких действий.

В своей риторике президент США пытается представить себя "миротворцем", который способен договориться со всеми. Однако на практике его действия лишь усиливают хаос: союзники теряются в сигналах Вашингтона, Кремль чувствует слабость, а Украина вынуждена оправдываться за свое право на существование. Парадоксально, но американский президент, который любит говорить о "сильной Америке", все чаще действует как человек, готовый торговать ее принципами за краткосрочную политическую выгоду. И эта непоследовательность, граничащая с самоотрицанием, ставит под сомнение будущее поддержки Украины.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

– Дональд Трамп снова нацелился на "прекращение конфликта" в Украине, как он это видит, объявив о второй личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированной в Будапеште. Но этот план в Европе под эгидой страны, которую давно подозревают в пророссийских симпатиях, уже назвали таким, что полностью нивелирует то давление, которое ЕС и Украина пытались формировать в последнее время. Трамп также заявил, что поставок вооружения Украине не будет, мол, "нам самим нужно". То же самое и относительно санкций, которых не будет. Вместо этого: "замечательный экономический потенциал, хочу с ними торговать". Вот весь набор нынешней риторики Трампа. Так станет ли эта встреча еще одним шансом для Путина?

– Безусловно. Главный бенефициар этой встречи именно он. Путин действует по проверенному сценарию – тому же, что и перед встречей на Аляске. Увидев, что недовольство Трампа начинает достигать опасного предела, снова бросает дипломатическую "замануху": мол, давайте встретимся, поговорим. Хвалит Трампа, говорит о "необъятных перспективах сотрудничества" – и это работает. Путин прекрасно знает, как разговаривать с Трампом, какую риторику применять, на какие "мягкие точки" давить, чтобы получить желаемый результат.

Во-вторых, сам Трамп, если внимательно за ним наблюдать, давно хотел именно такого развития событий. Ему удобно разговаривать с Путиным как с "партнером". Хотя и звучала критика – условно жесткая, были заявления о "Томагавках", даже о санкциях. Но все это изначально выглядело скорее как попытка давления, а не принципиальная позиция. И как только появилась, как говорится, "отмазка" этого не делать, он сразу ею воспользовался. Тем более что и раньше Трамп откровенно говорил: санкции он вряд ли будет вводить. Теперь это имеет уже "официальное объяснение": не ко времени, может повредить переговорам. Что касается "Томагавков" – это с самого начала выглядело сомнительно. Теперь вопрос снят с повестки дня.

– А в целом относительно поставок оружия по формуле: США – производят, Европа – платит, а НАТО – поставляет?

– Интервью Fox можно трактовать по-разному. С одной стороны – нет, с другой – он сам на встрече с Владимиром Зеленским говорил, что США "продают оружие и не тратят на Украину ни одного доллара". Поэтому текущая схема, возможно, и сохранится. Но это не означает стабильности. Потому что для Трампа это еще и инструмент давления. Мы уже видели случаи, когда поставки прекращали, чтобы надавить на Киев. Поэтому и теперь это не гарантия.

– В целом из публичной части встречи Трампа с Зеленским, как и из заявлений нашей переговорной группы в Вашингтоне, какой можно сделать вывод?

– На мой взгляд, главный итог на сегодня – политической поддержки от США мы не имеем, а говорить о них как о стратегическом партнере можно лишь с большой натяжкой. Ведь снова прозвучали заявления, которые фактически ставят на одну доску Зеленского и Путина, не делая различия между агрессором и жертвой. В трактовке Трампа – это просто "две страны, воюющие между собой", а он, мол, хочет это "прекратить". Путин, видите ли, "тоже хочет мира". Так что ничего нового. Трамп лишь продолжает свою линию: договориться с Путиным, прекратить боевые действия при любых условиях, совершенно не заботясь о наших национальных интересах.

Вопрос лишь в том, насколько нагло на этот раз будет вести себя Путин. Потому что от Трампа мы еще увидим "качели настроений": то эмоциональные всплески, то "подскоки", как выразился бы кто-то в Кремле. Но он будет делать все, чтобы говорить с Путиным как с равным, мечтая о реализации своих призрачных мегапроектов, вроде тоннеля между Камчаткой и Аляской. Если не о тоннеле, то о совместных энергетических или арктических проектах. И что еще тревожнее – об этих фантазиях говорит не только он, но и члены его семьи. В частности, старший сын, который, как мы видим, имеет значительное влияние на отца.

– Вы упомянули о возможном давлении со стороны Трампа по отношению к Украине. Западные СМИ пишут, что встреча прошла в достаточно напряженной атмосфере, а президент США даже призвал Зеленского принять условия РФ о прекращении огня – фактически вывести украинские войска с подконтрольной части Донбасса. Накануне Трамп это опроверг, но президент Украины отметил, что спецпредставитель Уиткофф действительно это озвучивал. Мол, "там был референдум, там все говорят на русском". Очевидно, он лишь ретранслирует позицию Трампа, озвученную неофициально. Так чего именно хочет американский лидер? На каких условиях он видит прекращение огня? Потому что с другой стороны он говорит: "Остановитесь там, где вы есть", но Путин отвечает: "Я не остановлюсь, пойду дальше". Совпадают ли их позиции?

– Давайте смотреть реалистично. Цель Трампа – прекратить боевые действия, остановить войну, даже за счет украинских интересов. Ему безразлично, как именно это будет сделано. Главное, чтобы война закончилась и чтобы он мог сказать: "Я это сделал". Позиции Трампа и Путина, конечно, не полностью совпадают. Путин, как всегда, хочет максимума. Он не видит причин останавливаться и будет продолжать наступление, пока может. Вот после потенциального перемирия – здесь их интересы вполне совпадают. Трамп уже намекал, что "возможен раздел Украины": Путин сохранит контроль над оккупированными территориями. Это и есть то, что удовлетворяет обоих. Трамп рассчитывает, что Путин ухватится за такую возможность, согласится на "мир", но тот, как всегда, стоит на агрессивных позициях.

И тут интересно: зачем ему это? Как ни парадоксально, чтобы поставить себя в позу "директора вселенной". Он стремится показать, что может щелкнуть пальцем – и война прекратится. Это первое. Второе: после остановки боевых действий он сможет реализовать свою давнюю мечту – "перезагрузить" отношения с Россией, превратив ее в инструмент в новом мировом порядке. Не на основе принципов и международного права, которые уже фактически размыты, а на основе грубой силы. Грубо говоря – возвращение к "игре престолов", где правила определяют великие державы, а более слабые просто подчиняются. И именно это Трампа устраивает – как и Путина.

Вот такая, мягко говоря, неприятная перспектива. И если представить, что боевые действия прекращаются, а Путин сохраняет все, что захватил с 2014 года, то мы снова оказываемся в мире, где царит закон джунглей. И тогда говорить о каком-то "мировом порядке, основанном на правилах", просто бессмысленно.

– Если возвращаться к саммиту в Будапеште. Чего ждать, если не будет результата, то есть не договорятся ни о чем, ведь Трампу нужна остановка войны? Президент Зеленский публично сказал: мы не будем сдавать ни одну территорию россиянам без боя, никаких отступлений не будет. Путин также не отступает от своих претензий. Итак, если Трамп не получит результата – что будет дальше? Или это изменение его тактики в отношении Кремля? Или виноватой в этом будет Украина? Итак, если не будет результата, на ваш взгляд, что мы получим?

– Представления Трампа меняются иногда каждый час – это даже не недели и не месяцы. Понятно, что ему нужен результат. Я еще раньше смотрел на его действия и думал: если надо будет давить, то скорее объектом для такого давления станет Украина. Возможно, Трамп сохранит внешнюю риторику, а за закрытыми дверями будет происходить совсем другое. Не случайно, большинство европейских столиц теперь оказываются именно по ту сторону открытых дверей.

Один из принципов Трампа – никогда не признавать поражения: даже если это явное поражение, он скажет, что это победа. Итак, если саммит завершится ничем, если Путин не сделает ни одного шага навстречу – президент США никогда не скажет, что виноват он или что его политика была недальновидной. Он будет искать виновных. Возможно, несколько мягко покритикует Путина, но, более вероятно, переключит внимание на Украину. Такой вариант вполне возможен.

Если говорить о конкретных действиях: скорее всего, мы услышим, что "все виноваты", что "он пытался что-то сделать, но ничего не получилось", а потом – заявления типа "не будем больше играть активную роль"; такие вещи уже звучали. Печально, но это будет выгодно Путину. Интересный момент – станет ли это стимулом для европейских государств действовать более самостоятельно и активнее? Возможно. Но я думаю, что даже в условиях неудачи саммита Трамп в дальнейшем будет пытаться реализовать свои планы сотрудничества с Россией. То есть не исключено, что через некоторое время он таки вернется к идеям перезагрузки отношений.

– Относительно упомянутого ранее Уиткоффа. В последнее время писали, что он может подать в отставку. Трамп его критиковал, мол, он "не разбирается в политике", говорил, что тот часами разговаривал с Путиным и никто не понял о чем. В то же время Уиткофф заявил, что "продолжит работать над урегулированием конфликта". Итак, получается, что радикальных изменений в плане персоналий не будет – Трамп будет "работать" в первую очередь на восстановление полноценного партнерства с РФ .

– Вы все правильно сказали. Распределение труда такое: Уиткофф занимается делами, которые с точки зрения Трампа являются первоочередными, – налаживанием отношений с Россией, контактами с Путиным. Однако очевидно, что Уиткофф очень далек от нашего региона по экспертизе. В деле по Газе он, возможно, получил какие-то баллы, но ключевую роль там сыграл не столько он, сколько Джаред Кушнер – благодаря его контактам и умению эффективнее работать.

Судя по последним заявлениям, в игру по отношениям с Путиным Трамп вроде бы "ангажировал" госсекретаря США Рубио. Это, похоже, признание того, что Уиткофф работал неэффективно и недостаточно разбирается в специфике региона. Рубио имеет больше опыта и, на мой взгляд, более взвешенный, но он ни за что не предпримет шагов, противоречащих общей линии Трампа. Так что это не означает радикальной смены курса. Как и раньше, у Трампа будут эмоциональные "качели", противоречивые заявления, и некоторые будут делать выводы об изменении позиции. Но если посмотреть на более широкий временной промежуток и сопоставить все его высказывания, увидим, что линия Трампа остается неизменной: прекратить войну и построить более широкую картину отношений с Россией.

Еще одно: мы видели нежелание и неспособность применить серьезные вторичные санкции. И хотя иногда звучат громкие заявления, они все чаще дезавуируются, как в случае с Индией. Где правда – иногда трудно понять. Не стоит рассчитывать, что ради принуждения Путина или ради Украины он пойдет на серьезные конфронтации с другими странами. Это маловероятно.

– Учитывая все, что мы сейчас обсудили, все больше фактов свидетельствует о том, что Трамп так и не будет "воевать" с Путиным, давить на него не собирается. Он скорее будет пытаться "выкручивать руки" Украине. И получается, что кремлевская тактика – экономическое сотрудничество, военное давление, угрозы – работает и дальше. Мы, как результат, получим именно то, что имеем сейчас.

– Надо признать, что до сих пор расчет Путина на приход Трампа вполне оправдывается. Кстати, о планах – Трамп неслучайно отметил, что во время разговора с Путиным они обсуждали вопросы торговли. То есть Москва уже запускает соответствующие проекты. Это вполне соответствует политике нынешнего президента США. Он не рассматривает Украину как нечто важное ни с точки зрения стратегической безопасности, ни политических или экономических интересов. Для него ценность каждой страны измеряется лишь тем, насколько она выгодна "Америке Трампа", то есть ему лично в практическом смысле. И в соответствии с этим он ранжирует государства: кто приносит пользу, тот важен, остальные – нет.

– Выход есть?

– На мой взгляд, сейчас Украине надо продолжать диалог с Трампом и одновременно работать на европейском направлении. Главное, чтобы поток коммуникации не оборвался. Надо сосредоточиться на Европе, стимулировать ее, чтобы она не занимала настолько пассивную позицию и не ждала, что решит США. Важно, чтобы европейцы активизировали помощь Украине, ведь ситуация выглядит парадоксально: по данным СМИ, с января по лето этого года военная помощь ЕС уменьшилась почти на 50%. Это критично.

– Вы сказали, что надо продолжать работу с администрацией США и с самим Трампом. Между тем премьер Великобритании Кир Стармер предложил совместно с Вашингтоном разработать мирное соглашение для Украины по аналогии с соглашением по Газе. Мол, те 20 пунктов, которые Трамп озвучил для ближневосточного урегулирования, можно адаптировать к украинской войне. По вашему мнению, это реальная перспектива?

– Причина, почему эта идея не вызывает доверия, заключается в том, что война России против Украины и война Израиля с ХАМАС – это совершенно разные конфликты. Разные обстоятельства, разные стратегические расклады, разные задействованные актеры. Сравнивать их можно разве что поверхностно, но по сути это совсем другие вещи.

Во-вторых, пытаться создать кальку – 20 пунктов Трампа для Газы и еще 20 для Украины – выглядит по меньшей мере нереалистично. Единственное, что действительно могло бы стать стимулом – это осознание Трампом того факта, что на кону украинской войны стоят стратегические интересы самих Соединенных Штатов. Потому что, так или иначе, результат этой войны будет определять и геополитическую позицию Америки. А пока Трамп этого не понимает – хоть рисуй 20 пунктов, хоть 25, – ничего не изменится. Это не повлияет ни на расклад сил, ни на его восприятие войны России против Украины.