Уже неоднократно отмечалось, что период между выборами президента США 5 ноября и инаугурацией 20 января будет — с учётом, мягко говоря, специфики Трампа — очень сложным для Америки и соответственно для всего мира. Причём даже независимо от того, кто победит: в случае поражения Трамп с ним не смирится, а в случае победы начнёт реализовывать свои полномочия досрочно.

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Но получилось ещё хуже и значительно раньше. И дело не только в том, что Байден был полностью разгромлен на дебатах вследствие собственной беспомощности, когда его прогрессирующую деменцию уже стало невозможно не замечать или игнорировать. Дело — в панической реакции демократов на это провальное поражение.

Действующему президенту его вчерашние ярые сторонники вместе со всей прессой стали сразу искать замену в качестве кандидата на выборах, споря лишь о том, на кого именно, и о том, как (и кому!!!) нужно срочно умолить Байдена на самоотвод.

Мгновенным результатом стало то, что Главная страна мира оказалась неуправляемой вообще: Байден уже списан (авторитет на нуле), а никакого преемника нет, ибо и Трамп ещё пока что никто, да и кто пойдёт избираться в президенты от демократов — неизвестно тоже.

Европа — в преддверии, кстати, ещё и собственных досрочных выборов во Франции и Великобритании — не знает сейчас, на чью власть в Америке ей ориентироваться, не знаем этого и мы.

Э, с кем из вас иметь дело??? Мир ждёт от страны, взявшей на себя слишком много, чёткой определённости. Америка, кто будет делать тебя великой? Великой, бля, снова…