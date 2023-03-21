Байден подписал закон о рассекречивании данных разведки о происхождении COVID-19

20 марта 2023 года Джо Байден ввел в силу закон о рассекречивании информации, которая связана с возникновением коронавируса. По мнению президента США, это необходимый шаг для предупреждения возникновения очередной эпидемии COVID-19.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Американские специалисты сделают все возможное для распространения правдивой информации о настоящем источники COVID-19.

"Я разделяю цель Конгресса Соединенных Штатов обнародовать как можно больше данных о происхождении коронавирусной болезни", – отметил американский лидер.

Президент США заявил, что он еще в 2021 году дал задание разведке расследовать возникновение коронавируса. В настоящее время работа продолжается.

По мнению Байдена, открытие правды в данном вопросе позволит предотвратить развитие пандемии.

"Мы будем продолжать просматривать всю секретную информацию, касающуюся происхождения COVID-19, включая потенциальные связи с Институтом вирусологии Уханя", – добавил президент США.

Он сообщил, что американские специалисты рассекретят и распространят полученную информацию, насколько это возможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. При этом он подчеркнул, что китайское правительство всячески пытается препятствовать раскрытию истинной причины возникновения пандемии.

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