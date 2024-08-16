Арсен Аваков (напомню: в прошлом — губернатор Харьковской области, нардеп и более 7 лет министр внутренних дел) отреагировал на фейк о том, что Соединённые Штаты якобы хотят его сделать президентом Украины.

Видео дня

Привожу основную часть ответа (в украинском оригинале на фейсбуке — и набрано, и от руки):

"Придёт время — и люди решат. Не ФСБ, не СВР, и даже не зарубежные партнёры — украинский народ. А до того — буду помогать, чем смогу, и вместе со всей страной желаю успеха Зеленскому и Сырскому! Во всём!

Слава Украине!"

На кого была рассчитана тупая российская (впрочем, с итальянским участием) ИПСО, по большому счёту, непонятно. Кстати, ещё до этого был фейк, будто бы Авакова убили и уже похоронили в Харькове. Сначала убили и похоронили, а потом решили сделать президентом…