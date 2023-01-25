Алексей Шевчук стал кандидатом на должность члена ВРП по квоте президента: что о нем известно

20 января 2023 Этический совет рассмотрел вопрос о допуске к собеседованиям кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента Украины. По результатам рассмотрения допуск к собеседованию получил 13 из 21 кандидата, среди которых, в частности, адвокат Алексей Шевчук.

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Об этом сообщил главный информационный портал юристов Украины Pravo.ua.

Что известно об Алексее Шевчуке

С самого начала войны Шевчук оставил работу в АО Barristers и до сих пор является офицером ВСУ, старшим лейтенантом. В настоящее время занимает должность советника главы Львовской областной военной администрации по вопросам гуманитарной помощи и волонтерства, а также начальника Координационного центра по вопросам доставки гуманитарной помощи при Львовской областной военной администрации.

Под его руководством была запущена модель обеспечения всех областей и внедрены механизмы преодоления продовольственного кризиса.

"Мы создали большой логистический центр, разработали модель учета всей гуманитарной помощи, которую приняли в Офисе Президента и раздали направлено всем военным администрациям. Многие программы реализовано совместно с международными организациями и бизнес-партнерами", — отмечает А.Шевчук.

Мотивация по участию в конкурсе:

– Я как адвокат, практикующий многие годы, вижу те многочисленные недостатки, которые есть в работе судей. Я ясно понимаю, что большинство из них можно было избежать на том этапе, когда этих судей выбирали, подбирали и выбирали. Для меня очень важно, чтобы человек, уже имеющий искривленную систему координат по права и судейской специальности, не попал в профессию и не экстраполировал свои прежние полученные навыки, которые есть в опыте этого человека, на будущее решение, потому что это как записная книжка в телефоне, который ты переносишь с одного гаджета на другой, и старые номера, которых давно нет, переходят с телефона в телефон.

Сегодня судейская система должна быть полностью обновлена! Должно прийти новое поколение, по-новому применяющее полученные знания, по-новому воспринимающее объективную действительность и по-новому справедливо судящее в новой успешной стране!

Что касается критериев профессиональной компетентности, необходимой для членства в ВРП:

– Я всегда был эффективным управленцем. Свою юридическую карьеру я сравнил бы с насыщенным марафоном, который мне пришлось бежать со скоростью спринтера. Моя внутренняя "батарейка" всегда придавала мне сил и энтузиазма двигаться вперед, не искать постороннюю помощь или протекции, не бояться препятствий и сложной работы. И если на старте, в студенческие годы, я начинал карьеру, раздавая листовки с рекламой собственных юридических услуг, то впоследствии благодаря упорному труду поднялся на ступеньку собственного системного бизнеса – адвоката и управляющего партнера крупной юридической фирмы Barristers.

Относительно собственного видения будущего судебной власти Украины:

– Потребуется некоторое время и много усилий, чтобы восстановить доверие общества к судейской профессии, реставрировать ее социальный и интеллектуальный престиж.

Но нужно начать с решительных, кардинальных перемен! Мы должны сделать так, чтобы словосочетание "Печерский суд" не звучало для людей анекдотичной аллегорией, а суды не рисовали свои решения в безобразных и карикатурных образах стиля средневекового гротеска. Для этого необходимо провести тщательную проверку и обновление судейского корпуса.