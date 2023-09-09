Африканский союз объявили постоянным членом G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Африканский союз получил приглашение присоединиться к "Большой двадцатке" во время саммита, который его страна проводит на этой неделе. Участие блока в качестве постоянного члена G20 является мощным признанием того факта, что более 50 стран Африки стремятся играть более важную роль на мировой арене.

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По словам официальной представительницы главы Африканского Союза Эббы Калондо, блок стремился стать полноправным членом G20 уже в течение семи лет. Об этом сообщает France24.

Постоянное членство Африканского союза в "Большой двадцатке" сигнализирует о подъеме континента, молодое население которого, составляющее 1,3 миллиарда человек. К тому же по прогнозам к 2050 году население Африки удвоится и составит четверть населения планеты.

Стоит отметить, что государства-члены Африканского союза настаивают на значимой роли в глобальных органах, которые долгое время представляли собой установленный после Второй мировой войны порядок, включая Совет Безопасности ООН. Страны Африки также хотят реформ глобальной финансовой системы, включая Всемирный банк и другие организации, которая вынуждает африканские страны платить больше, чем другие, за займы, увеличивая их долги.

Африка все больше привлекает инвестиции и политический интерес со стороны нового поколения мировых держав, помимо США и бывших европейских колонизаторов континента. В частности, Китай является крупнейшим торговым партнером Африки и одним из крупнейших ее кредиторов.

Предоставление Африканскому союзу членства в "Большой двадцатке" является шагом, который признает континент как глобальную державу сам по себе. Будучи полноправным членом G20, Африканский Союз может представлять континент, на котором расположена крупнейшая в мире зона свободной торговли. Она чрезвычайно богата ресурсами, необходимыми миру для борьбы с изменением климата.

Кроме того, на африканском континенте находится 60% мировых запасов возобновляемых источников энергии и более 30% полезных ископаемых, необходимых для возобновляемых и низкоуглеродных технологий. Согласно докладу ООН об экономическом развитии Африки, опубликованному в прошлом месяце, в одном только Конго находится почти половина мировых запасов кобальта, необходимого для производства литий-ионных батарей.

Африканские лидеры недовольны, что другие страны отбирают ресурсы континента для переработки и получения прибыли. Поэтому они хотят, чтобы промышленное развитие было ближе к Африке, чтобы принести пользу экономике континента.

Напомним, в конце августа стало известно, что Россия заблокировала декларацию министров G20 с осуждением войны против Украины.

Ранее сообщалось, что перед саммитом G20 в Индии руководство Китая изменило позицию по отношению к войне в Украине. Пекин избрал более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Индии, городе Нью-Дели, 9 сентября стартовал саммит "Группы двадцати". На полях двухдневного саммита лидеры 20 стран с мощнейшей экономикой будут обсуждать не только экономические вопросы, но и развязанную Россией войну против Украины и ее последствия для глобальной продовольственной безопасности.

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