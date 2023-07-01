Безумовно, група "Вагнер" - найманці, терористи, військові злочинці тощо…

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Зараз, частина з них, перебазовується на територію окупованої кремлем Білорусі. Таким чином, вусатий тарган лукашенка намагається забезпечити своє нелегітимне правління ще на деякий час…

У ситуації, що складається, я б радив військово-політичному керівництву України звернутися з пропозицією до союзників і партнерів про "купівлю пвк вагнер", з метою ліквідації режиму лукашенка та подальшого походу на Москву…

Врешті, у цих найманців іншого виходу немає: або взяти гроші від Заходу, послужити праведній справі та зберегти свої нікчемні життя, або бути знищеними ерефівськими спецслужбами…

А ми, таким чином, наблизили б Перемогу України і багато наших Воїнів лишилися б живими…

Звичайно, цей варіант "такий собі", але "на війні, як на війні"…