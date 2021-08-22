Знаменитый режиссер в Одессе поблагодарил Россию, но пришел в себя под крики 'Слава Украине'

В субботу вечером, 21 августа, на Одесском международном фестивале разгорелся скандал. Британский кинорежиссер Терри Гиллиам во время благодарственной речи перепутал Украину с РФ. "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса", – сказал он.

Гости мероприятия начали негативно реагировать на его слова, а режиссера поправила журналистка и ведущая фестиваля Янина Соколова. Она напомнила, что Украина – не Россия. Соответствующее видео опубликовали в местном Telegram-канале "7 канал Одесса" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

После этого прозвучал лозунг "Слава Украине! Героям слава!", что вернуло Терри Гиллиама "к действительности". Он объяснил оговорку тем, что автор фильма "Броненосец "Потемкин" Сергей Эйзенштейн, о котором вдохновленно рассказывал гость, был советским режиссером, а связь с реальностью он потерял из-за "особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы".

На странице Одесского кинофестиваля в Facebook также показали видео, где Гиллиам уже благодарит Украину, а не Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что война на Донбассе является "де-юре гражданской". Но добавил, что фактически украинцами там руководит Россия.