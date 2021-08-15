В центре Одессы лошадь повредила ногу и упала посреди дороги: владельца обвинили в жестокости. Видео

В Одессе в субботу вечером, 14 августа, на пересечении улиц Пушкинской и Греческой на брусчатке упала лошадь, запряженная в карету. Владелец дергал животное, чтобы оно встало, и утверждал, что конь в хорошем состоянии.

Видео с места события в Telegram-канале "Одесса как она есть" опубликовали очевидцы. Хозяин хотел поднять лошадь, не распрягая, и не реагировал на замечания прохожих о жесткости. В результате животное все же поднялось, было видно, что у него подвернута либо сломана нога (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

В Telegram-канале "Новости Одесса" появилось видео, где заметно, что из-за стертых подков на копытах лошадь скользила по брусчатке и не могла идти вверх. Вероятно, это могло стать причиной падения.

В Instagram Stories очевидец с ником lipskiy.george сообщил, что на место инцидента вызвали полицию. Правоохранители составили на владельца лошади административный протокол по статье 89 КУоАП (Жестокое обращение с животными).

После этого была вызвана следственно-оперативная группа, однако она отказалась изымать животное якобы из-за отсутствия жестокости.

Видео содержит нецензурную лексику и кадры жестокого обращения с животным, 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты поддержали законопроект, предусматривающий штрафы и даже лишение свободы за жестокое обращение с животными. Все подробности вы найдете в нашем материале.