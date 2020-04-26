В Одессе в разгар карантина устроили протесты и рванули на кладбища: появились фото

В городе Одесса предприниматели устроили протесты возле Нового рынка на улице Торговой.

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Они требуют объяснить им правила работы в условиях карантина, сообщает telegram-канал "Одесса INFO", опубликовав соответствующие фото.

"Собралось около сотни предпринимателей, однако охрана не пускает на рабочие места, ждут встречи с руководством, чтобы объяснили правила работы. Вчера открылись продуктовые магазины и мясной корпус, но сегодня опять все закрыли", – говорится в сообщении.

В Одесса предприниматели устроили протесты возле Нового рынка "Одесса INFO"

В то же время местные жители, игнорируя запрет властей, массово собрались на кладбища. На фото видно, как с собой они несут принадлежности и для уборки и мелкого ремонта на могилах.

Одесситы массово пошли на кладбище "Одесса INFO"

Скрин

Скрин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Подольске Одесской области по состоянию на 25 апреля лабораторно подтвердили 32 случая заболевания коронавирусом СOVID-19 у медицинских работников.