В Одессе в разгар карантина устроили протесты и рванули на кладбища: появились фото

Светлана Гудкова Одесса 19:30, 26.04.2020 Обновлено: 19:31, 26.04.2020

В городе Одесса предприниматели устроили протесты возле Нового рынка на улице Торговой.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Они требуют объяснить им правила работы в условиях карантина, сообщает telegram-канал "Одесса INFO", опубликовав соответствующие фото.

"Собралось около сотни предпринимателей, однако охрана не пускает на рабочие места, ждут встречи с руководством, чтобы объяснили правила работы. Вчера открылись продуктовые магазины и мясной корпус, но сегодня опять все закрыли", – говорится в сообщении.

В Одесса предприниматели устроили протесты возле Нового рынка
"Одесса INFO"

В то же время местные жители, игнорируя запрет властей, массово собрались на кладбища. На фото видно, как с собой они несут принадлежности и для уборки и мелкого ремонта на могилах.

Одесситы массово пошли на кладбище
"Одесса INFO"
Скрин
Скрин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Подольске Одесской области по состоянию на 25 апреля лабораторно подтвердили 32 случая заболевания коронавирусом СOVID-19 у медицинских работников.

Комментировать
Одесса

Смотрите также

В Каменском предприниматели взяли штурмом закрытые рынки и возобновили их работу

До 26 апреля 1986 года на ЧАЭС было еще две аварии: раскрылась жуткая правда

Новые рассекреченные документы КГБ по Чернобылю

Жители Львовщины на коленях встречали погибшего на Донбассе героя: душераздирающее видео

ВСУ жестко проучили наемников Путина на Донбассе: оккупанты считают потери