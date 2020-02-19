В Одесі чоловік у масці вистрелив у перукарку в салоні краси: всі деталі. Фото і відео

У Київському районі Одеси чоловік зі зброєю увірвався до салону краси й підстрелив перукарку, яка в цей час обслуговувала свого клієнта.

У результаті жінку госпіталізували з пораненнями грудної клітини та попереку. Інцидент трапився ввечері 18 лютого на Південно-Західному масиві міста, повідомляє сайт 048.ua з посиланням на ГУ Нацполіції в області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За інформацією правоохоронців, до закладу на Люстдорфській дорозі зайшов невідомий чоловік у кепці та масці, яка закривала частину обличчя, а також із пістолетом. Він декілька разів вистрілив у спину співробітниці салону й утік.

В Одесі чоловік у масці вистрелив у перукарку

Поліцейські прочесали район із собаками в пошуках підходящого під прикмети чоловіка, але поки не знайшли його. Водночас на місці стрілянини оперативники виявили 4 гільзи від патронів, припускаючи, що підозрюваний стріляв із травматичної зброї.

В Одесі підстрелили співробітницю салону краси 048.ua

Зазначається, що в результаті протиправних дій невстановленої особи вогнепальні поранення отримала 45-річна перукарка.

"Жінка 1974 року народження жива, її госпіталізували з пораненнями грудної клітини та попереку", – підкреслили в поліції.

В Одесі підстрелили співробітницю салону краси od.npu.gov.ua

На місці події працювали слідчо-оперативна група, кінологи та експерти. Нині все ще встановлюються обставини події і особа зловмисника.

Водночас попередньо поліція вже кваліфікувала злочин як замах на вбивство.

В Одесі підстрелили співробітницю салону краси 048.ua

В Одесі підстрелили співробітницю салону краси od.npu.gov.ua

В Одесі підстрелили співробітницю салону краси od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого в Одеській області був заблокований міжнародний канал торгівлі людьми. Організатора злочинної групи, в яку входили громадяни України, затримали в аеропорту.

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