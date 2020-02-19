В Одесі чоловік у масці вистрелив у перукарку в салоні краси: всі деталі. Фото і відео

У Київському районі Одеси чоловік зі зброєю увірвався до салону краси й підстрелив перукарку, яка в цей час обслуговувала свого клієнта.
У результаті жінку госпіталізували з пораненнями грудної клітини та попереку. Інцидент трапився ввечері 18 лютого на Південно-Західному масиві міста, повідомляє сайт 048.ua з посиланням на ГУ Нацполіції в області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
За інформацією правоохоронців, до закладу на Люстдорфській дорозі зайшов невідомий чоловік у кепці та масці, яка закривала частину обличчя, а також із пістолетом. Він декілька разів вистрілив у спину співробітниці салону й утік.
В Одесі чоловік у масці вистрелив у перукарку
Поліцейські прочесали район із собаками в пошуках підходящого під прикмети чоловіка, але поки не знайшли його. Водночас на місці стрілянини оперативники виявили 4 гільзи від патронів, припускаючи, що підозрюваний стріляв із травматичної зброї.
В Одесі підстрелили співробітницю салону краси
048.ua
Зазначається, що в результаті протиправних дій невстановленої особи вогнепальні поранення отримала 45-річна перукарка.
"Жінка 1974 року народження жива, її госпіталізували з пораненнями грудної клітини та попереку", – підкреслили в поліції.
В Одесі підстрелили співробітницю салону краси
od.npu.gov.ua
На місці події працювали слідчо-оперативна група, кінологи та експерти. Нині все ще встановлюються обставини події і особа зловмисника.
Водночас попередньо поліція вже кваліфікувала злочин як замах на вбивство.
В Одесі підстрелили співробітницю салону краси
048.ua
В Одесі підстрелили співробітницю салону краси
od.npu.gov.ua
В Одесі підстрелили співробітницю салону краси
od.npu.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого в Одеській області був заблокований міжнародний канал торгівлі людьми. Організатора злочинної групи, в яку входили громадяни України, затримали в аеропорту.
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