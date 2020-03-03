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3 марта • обновлено в 12:10
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/ Политика

В Одессе после громкого скандала отказались от памятника антимайдановцам

1.5т
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Одесский облсовет снял с повестки дня сессии скандальный вопрос установки памятника антимайдановцам, которые погибли при пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Ранее против установки монумента на Куликовом поле выступил ряд патриотических организаций. Об этом сообщает Думская со ссылкой на замглавы Одесского облсовета Вадима Шкаровского.

В то же время проект решения об обращении к органам центральной власти о расследовании событий 2 мая 2014 года остался в повестке дня. В него внесли правку о необходимости расследовать и события 3 марта 2014 года, когда сепаратисты намеревались захватить здание облгосадминистрации.

Представители патриотических организаций выступили категорически против такого объединенного обращения.

В Одессе после громкого скандала отказались от памятника антимайдановцам

В Одессе после громкого скандала отказались от памятника антимайдановцам

Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе разбили мемориальную табличку активисту Евромайдана Игорю Иванову, который погиб от огнестрельного ранения в ходе столкновений в центре города 2 мая 2014 года.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Махно Володимир
Махно Володимир
так это же отлично! :) сепаратизм и поклонение сепаратистам в Одессе не пройдет! Вопрос пока закрыт! сепары идут трочить в другое место. например в район между привозом и зоопарком. там есть много злачных, вонючих мест как раз для русской ваты. Они там часто пьяные валяются в грязи
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Pooh Vini
Pooh Vini
Сгоревшее здание - лучший для них пвмятник
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фил филька
фил филька
какой еще памятник? в украине сжигать живьем людей - рядовое дело. никаких памятников не напасешься.
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