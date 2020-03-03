Одесский облсовет снял с повестки дня сессии скандальный вопрос установки памятника антимайдановцам, которые погибли при пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Ранее против установки монумента на Куликовом поле выступил ряд патриотических организаций. Об этом сообщает Думская со ссылкой на замглавы Одесского облсовета Вадима Шкаровского.

В то же время проект решения об обращении к органам центральной власти о расследовании событий 2 мая 2014 года остался в повестке дня. В него внесли правку о необходимости расследовать и события 3 марта 2014 года, когда сепаратисты намеревались захватить здание облгосадминистрации.

Представители патриотических организаций выступили категорически против такого объединенного обращения.

В Одессе после громкого скандала отказались от памятника антимайдановцам Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе разбили мемориальную табличку активисту Евромайдана Игорю Иванову, который погиб от огнестрельного ранения в ходе столкновений в центре города 2 мая 2014 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!