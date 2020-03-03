Одеська облрада зняла з порядку денного сесії скандальне питання встановлення пам'ятника антимайданівцям, які загинули під час пожежі в Будинку профспілок 2 травня 2014 року.

Раніше проти встановлення монумента на Куликовому полі виступила низка патріотичних організацій. Про це повідомляє Думська з посиланням на заступника голови Одеської облради Вадима Шкаровського.

Водночас проєкт рішення про звернення до органів центральної влади щодо розслідування подій 2 травня 2014 року залишився у порядку денному. У нього внесли правку про необхідність розслідувати також події 3 березня 2014 року, коли сепаратисти мали намір захопити будівлю Одеської облдержадміністрації.

Представники патріотичних організацій виступили категорично проти такого об'єднаного звернення.

В Одесі після гучного скандалу відмовилися від пам'ятника антимайданівцям Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі розбили меморіальну табличку активісту Євромайдану Ігорю Іванову, який загинув від вогнепального поранення в ході зіткнень у центрі міста 2 травня 2014 року.

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