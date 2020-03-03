Головна Новини
3 березня • оновлено в 13:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Політика

В Одесі після гучного скандалу відмовилися від пам'ятника антимайданівцям

2.5т
Читати матеріал російською

Одеська облрада зняла з порядку денного сесії скандальне питання встановлення пам'ятника антимайданівцям, які загинули під час пожежі в Будинку профспілок 2 травня 2014 року.

Раніше проти встановлення монумента на Куликовому полі виступила низка патріотичних організацій. Про це повідомляє Думська з посиланням на заступника голови Одеської облради Вадима Шкаровського.

Водночас проєкт рішення про звернення до органів центральної влади щодо розслідування подій 2 травня 2014 року залишився у порядку денному. У нього внесли правку про необхідність розслідувати також події 3 березня 2014 року, коли сепаратисти мали намір захопити будівлю Одеської облдержадміністрації.

Представники патріотичних організацій виступили категорично проти такого об'єднаного звернення.

В Одесі після гучного скандалу відмовилися від пам'ятника антимайданівцям

В Одесі після гучного скандалу відмовилися від пам'ятника антимайданівцям

Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі розбили меморіальну табличку активісту Євромайдану Ігорю Іванову, який загинув від вогнепального поранення в ході зіткнень у центрі міста 2 травня 2014 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
10
2
Смішно
7
Цікаво
12
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
так это же отлично! :) сепаратизм и поклонение сепаратистам в Одессе не пройдет! Вопрос пока закрыт! сепары идут трочить в другое место. например в район между привозом и зоопарком. там есть много злачных, вонючих мест как раз для русской ваты. Они там часто пьяные валяются в грязи
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Pooh Vini
Pooh Vini
Сгоревшее здание - лучший для них пвмятник
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
фил филька
фил филька
какой еще памятник? в украине сжигать живьем людей - рядовое дело. никаких памятников не напасешься.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини

Топпублікації

Топблоги