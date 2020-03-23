П'яний житель села Шевченкове Кілійського району на Одещині прийшов з бойовою гранатою в приміщення АЗС.

25-річний молодий чоловік з'явився на АЗС пізно вночі в пошуках додаткової дози алкоголю. Про це повідомили в ГУНП Одеської області.

Житель Одеської області прийшов на АЗС з бойовою гранатою ГУНП в Одеській області

Громадяни, які були там і помітили у відвідувача підозрілий предмет, який виглядав з кишені, негайно сповістили про це на спецлінію "102". За викликом одразу прибули співробітники поліції, які і вилучили у чоловіка ручну гранату Ф-1.

"Де взяв і для чого тримав при собі боєприпас селянин, буде з’ясовано в ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, згідно з санкцією статті, фігурантові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", – повідомив начальник Кілійського відділення поліції Іван Триколіч.

Крім того, на чоловіка за появу в громадському місці в стані алкогольного сп‘яніння, було складено протокол за ч. 1 ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі чоловік з гранатою захопив будівлю суду.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал