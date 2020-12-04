В Одесской области суд лишил русский язык статуса регионального

Одесский окружной административный суд отменил решение Одесского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом в Facebook сообщил активист Святослав Литинский, отметив, что судебный процесс длился два года.

"В Одесской области (решение облсовета) – отменено региональный язык. Вчера (3 декабря – Ред.) соответствующее решение вынес Одесский окружной административный суд. Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", – написал он.

Литинский добавил, что ранее они уже добились отмены регионального языка в городе Одессе. OBOZREVATEL подробно об этом сообщал, пояснив, что означает это решение.

Напомним, что в 2012 году Одесский областной совет на внеочередной сессии принял решение о реализации на территории региона положений закона "Об основах государственной языковой политики", которое предусматривал предоставление русскому языку статуса регионального.

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