В Одесской области суд лишил русский язык статуса регионального
Одесский окружной административный суд отменил решение Одесского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Об этом в Facebook сообщил активист Святослав Литинский, отметив, что судебный процесс длился два года.
"В Одесской области (решение облсовета) – отменено региональный язык. Вчера (3 декабря – Ред.) соответствующее решение вынес Одесский окружной административный суд. Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", – написал он.
Литинский добавил, что ранее они уже добились отмены регионального языка в городе Одессе. OBOZREVATEL подробно об этом сообщал, пояснив, что означает это решение.
Напомним, что в 2012 году Одесский областной совет на внеочередной сессии принял решение о реализации на территории региона положений закона "Об основах государственной языковой политики", которое предусматривал предоставление русскому языку статуса регионального.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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