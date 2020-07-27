В Одессе резко увеличилось количество больных COVID-19: задействуют дополнительные больницы

Власти Одессы решили развернуть больницы второй волны из-за роста количества людей, заразившихся COVID-19.

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Они начнут принимать пациентов на этой неделе. Об этом 27 июля во время заседания оперативного штаба заявила директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко, передает УНИАН.

В частности, речь идет об отделении городской клинической больницы № 5 (120 коек, в том числе 24 реанимационных).

"Третью неделю у нас наблюдается неуклонный рост заболеваемости COVID-19. Еженедельно фиксируется более 160 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Аналогично с госпитализацией в городскую инфекционную больницу – она возросла со 123 до 332 человек", – подчеркнула Якименко.

Она уточнила, что на сегодняшний день в городской инфекционной больнице для лечения пациентов с COVID-19 задействованы шесть отделений на 207 койко-мест, которые заполнены на 39%. Дополнительные ресурсы решено задействовать уже сейчас.

Чиновница отметила, что за последние сутки в регионе зафиксированы 52 новых случаев заболевания: 35 – у одесситов, 17 – у жителей районов области. На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 143 пациента с COVID-19. Из них 28 человек – в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации на кислородной поддержке. Еще 111 человек – в состоянии средней тяжести, четыре пациента – в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 27 июля, в Украине официально подтверждены 65 656 случаев коронавирусной инфекции. Из них 807 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умер уже 1616 человек (+11 за сутки), а 36 122 пациентов (+315) полностью побороли болезнь.