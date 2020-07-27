В Одесі різко збільшилася кількість хворих на COVID-19: задіють додаткові лікарні

Влада Одеси вирішила розгорнути лікарні другої хвилі через зростання кількості людей, що заразилися COVID-19.

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Вони почнуть приймати пацієнтів цього тижня. Про це 27 липня під час засідання оперативного штабу заявила директорка департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко, передає УНІАН.

Зокрема, йдеться про відділення міської клінічної лікарні №5 (120 ліжок, зокрема 24 реанімаційних).

"Третій тиждень у нас спостерігається неухильне зростання захворюваності COVID-19. Щотижня фіксується понад 160 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Аналогічно з госпіталізацією в міську інфекційну лікарню – вона зросла зі 123 до 332 осіб", – наголосила Якименко.

Вона уточнила, що на сьогодні в міській інфекційній лікарні для лікування пацієнтів із COVID-19 залучено шість відділень на 207 ліжко-місць, які заповнені на 39%. Додаткові ресурси вирішено використовувати вже зараз.

Чиновниця зазначила, що за останню добу в регіоні зафіксовано 52 нових випадки захворювання: 35 – у одеситів, 17 – у жителів районів області. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 143 пацієнти з COVID-19. З них 28 осіб – у важкому стані, вони перебувають у реанімації на кисневій підтримці. Ще 111 людей – в стані середньої тяжкості, чотири пацієнти – в задовільному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 27 липня, в Україні офіційно підтверджено 65 656 випадків коронавірусної інфекції. З них 807 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 у країні померло вже 1616 осіб (+11 за добу), а 36 122 пацієнтів (+315) повністю побороли хворобу.