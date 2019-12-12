Горсовет Одессы решил расширить границы города: какие села хотят поглотить. Список

Одесский горсовет просит Кабмин учесть интересы Одессы при создании перспективного плана объединенных громад региона.

Соответствующее обращение в Кабинет министров, Одесский облсовет и обладминистрацию депутаты горсовета приняли на сессии 11 декабря, пишет Оdessa.online,

Депутаты просят присоединить к Одессе в составе будущей ОТГ еще 26 близлежащих населенных пунктов: Фонтанку, Крыжановку, Новую Дофиновку, Черноморское, Григорьевку, Новые Биляры, Иваново, Светлое, Корсунцы, Красноселку, Ильичевку, Протопоповку, Латовку, Усатово, Набережное, Нерубайское, Великую Балку, Авангард, Прилиманское, Сухой Лиман, Новую Долину, Таирово, Малодолинское, Бурлачью Балку, Великодолинское, Александровку.

Перспективный план объединения громад по версии мэрии гугл карты / скрин

Главный аргумент авторов инициативы – город вырос из нынешних границ из-за массовой застройки территории новыми жилыми комплексами, которые, в некоторых случаях, образуют целые микрорайоны.

“У нас 6 тысяч человек на квадратный километр, такой плотности нет ни в одном крупном городе Украины. У нас 18 квадратных метров жилья на человека, в то время как в среднем по Украине – больше 20 метров. И самое главное, застройка окраин продолжается – то, что сегодня строится и то, что планируется построить в ближайшее время, рассчитано на 300 тысяч жителей”, – заявил на сессии глава земельной комиссии Одесского горсовета Олег Брыднак.

Он выразил уверенность, что окрестности Одессы в любом случае будут застраиваться. Вопрос только в том, сможет ли руководство города хоть как-то влиять на это.

"Да, сегодня нам экономически это невыгодно, но мы должны думать стратегически – эти территории и без нас застроят и только увеличат нагрузку на Одессу, но при этом мы там не сможем ни на что влиять. Эти люди и так сидят на наших коммуникациях и пользуются нашей инфраструктурой, нужно исправить уже сложившуюся ситуацию", — заявил депутат.

Интересно, что поселки Малодолинское и Бурлачья Балка, которые депутаты предлагают присоединить к Одессе, уже входят в состав Черноморского горсовета.

Нынешнее обращение одесских депутатов к руководству области - уже не первое. Попытка согласовать с областью границы будущей ОТГ предпринималась мэрией в ноябре. Получив соответствующее предложение от города, в ОГА собрали закрытое заседание, по итогам которого предложение было отклонено. В ОГА отметили, что область уже имеет перспективный план развития ОТГ региона, утвержденный Кабмином в 2017 году. В этом документе в состав будущей Одесской ОТГ включена лишь сама Одесса.

Перспективный план объединения громад (2017) oda.odessa.gov.ua

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