Міськрада Одеси вирішила розширити межі міста: які села хочуть поглинути. Список

Одеська міськрада просить Кабмін врахувати інтереси Одеси при створенні перспективного плану розвитку об'єднаних громад регіону.

Відповідне звернення до Кабінету міністрів, Одеської облради і обладміністрації депутати міськради прийняли на сесії 11 грудня, пише Оdessa.online,

Депутати просять приєднати до Одеси в складі майбутньої ОТГ ще 26 довколишніх населених пунктів: Фонтанку, Крижанівку, Нову Дофінівку, Чорноморське, Григорівку, Нові Біляри, Іваново, Світле, Корсунці, Красносілку, Іллічівку, Протопопівку, Латівку, Усатово, Набережне, Нерубайське, Велику балку, Авангард, Прилиманське, Сухий Лиман, Нову Долину, Таїрове, Малодолинське, Бурлачу Балку, Великодолинське, Олександрівку.

Перспективний план об'єднання громад за версією мерії гугл карти/скрін

Головний аргумент авторів ініціативи – місту тісно в нинішніх кордонах через масову забудову території новими житловими комплексами, які, в деяких випадках, утворюють цілі мікрорайони.

"У нас 6 тисяч осіб на квадратний кілометр, такої щільності немає ні в одному великому місті України. У нас 18 квадратних метрів житла на людину, в той час як в середньому по Україні – більше 20 метрів. І найголовніше, забудова околиць триває – те, що сьогодні будується і те, що планується побудувати найближчим часом, розраховане на 300 тисяч жителів", – заявив на сесії голова земельної комісії Одеської міськради Олег Бриднак.

Він висловив впевненість, що околиці Одеси в будь-якому випадку будуть забудовуватися. Питання тільки в тому, чи зможе керівництво міста хоч якось впливати на це.

"Так, сьогодні нам економічно це невигідно, але ми повинні думати стратегічно – ці території і без нас забудують і тільки збільшать навантаження на Одесу, але при цьому ми там не зможемо ні на що впливати. Ці люди і так сидять на наших комунікаціях і користуються нашою інфраструктурою, потрібно виправити ситуацію, що склалася", – заявив депутат.

Цікаво, що селища Малодолинське і Бурлача Балка, які депутати пропонують приєднати до Одеси, вже входять до складу Чорноморської міськради.

Нинішнє звернення одеських депутатів до керівництва області – вже не перше. Спроба узгодити з областю межі майбутньої ОТГ робилася мерією в листопаді. Отримавши відповідну пропозицію від міста, в ОДА зібрали закрите засідання, за підсумками якого пропозицію було відхилено. В ОДА зазначили, що область вже має перспективний план розвитку ОТГ регіону, затверджений Кабміном в 2017 році. У цьому документі до складу майбутньої Одеської ОТГ включена лише сама Одеса.

Перспективний план об'єднання громад (2017) oda.odessa.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку учасників дискусійного клубу "Ділова столиця", територіальні громади повинні стати повноправними гравцями після відкриття ринку землі.

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