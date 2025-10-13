Агро Газ Трейдинг восстановил завод, который государство остановило: история ОПЗ, ставшего политическим трофеем

В "Агро Газ Трейдинг" убеждены: именно они вернули Одесский припортовый завод к жизни после лет простоя, однако впоследствии государственные органы фактически устранили компанию, а стратегическое предприятие снова оказалось в застое.

Партнеры компании "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) Владимир Колот и Александр Горбуненко рассказали, что в 2019 году, при отсутствии государственной поддержки, взяли на себя все риски и расходы по перезапуску остановленного государственного предприятия, однако в итоге были отстранены, а завод прекратил работу.

"Мы сделали то, что государство годами не решалось сделать самостоятельно — запустили производство, обеспечили поступления в бюджет и сохранили технологическую цепочку. Подчеркну – мы рисковали собственными деньгами, поскольку не было никаких гарантий, что ОПЗ после длительного простоя удастся перезапустить", — рассказал Горбуненко в недавнем интервью для РБК-Украина.

Со своей стороны Владимир Колот уточнил: "Мы брали на себя миллионные расходы без всяких гарантий и без государственной поддержки. Но мы видели потенциал и верили в команду. Когда завод наконец заработал, это был момент гордости — не только потому, что мы достигли финансового результата, а потому что вернули людям работу и доверие к тому, что частная инициатива может оживить предприятие, запущенное государством".

По словам партнеров АГТ, после смены руководства в Фонде госимущества и Наблюдательном совете ОПЗ, вместо пролонгации сотрудничества начались постоянные конкурсы, которые АГТ называет "инструментом устранения". "Завод жил от конкурса до конкурса — раз в 3–4 месяца. Это парализовало планирование, уменьшало экономический эффект и создавало неопределенность", — подчеркнул Горбуненко.

"В конце концов победителем стал участник, который даже не имел лицензии на поставку газа. И завод сразу остановился. Это ответ на вопрос, был ли это честный конкурс... Потому что если после смены партнера завод перестает работать — значит, изменение было нужно не для улучшения, а для остановки", — отметит Колот.

В компании уверены, что речь идет не об экономических решениях, а о попытке взять контроль над объектом в политических интересах. "Эта история — не о "борьбе с коррупцией", а о борьбе за контроль над стратегическим активом. И, к сожалению, не ради государства, а ради частных интересов", — подытожил Горбуненко

Одесский припортовый завод, расположенный в городе Южный Одесской области, был одним из крупнейших производителей аммиака и карбамида в Украине. С 2021 года предприятие находится в простое после завершения сотрудничества с АГТ.

Аукцион по приватизации АО "Одесский припортовый завод" запланирован на 25 ноября 2025 года. Стартовая цена за 99,5667% акций предприятия составляет 4 488 523 000 гривен.