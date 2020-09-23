В Одессе зарезали девушку в аптеке: введен план "Перехват". Фото 18+

В Одессе на улице Академика Королева в аптеке убили девушку. На теле убитой – несколько ножевых ранений.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ, по предварительным данным потерпевшая – работник аптеки.

В полиции отметили, что выясняются личные данные убитой. На месте работали следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство).

Издание "Думская" добавляет, что в Одессе ввели план "Перехват". Есть подозрение, что девушку мог убить бывший сотрудник аптеки. По словам местных жителей, в круглосуточную аптеку ночью нельзя было попасть внутрь. Выдача лекарств происходила только через окошко. Также сообщается, что возможный возраст девушки – 21-22 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе иностранец убил мужчину после ссоры в сквере.