В Одессе поймали минера детского сада: кто он

В Одессе задержали минера, который "заминировал" здание детского сада в центре города. Им оказался 62-летний местный житель, злоупотребляющий алкоголем. Именно в состоянии опьянения он сделал ложное сообщение о бомбе в детсаду.

По прибытии на вызов правоохранители и взрывотехники обследовали территорию, но никакого взрывного устройства не обнаружили, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Когда выяснилось, что сообщение о минировании детского сада было ложным, полиция в течение нескольких часов установила личность нарушителя и его местонахождение. Задержать его не составило труда. Свой поступок задержанный пояснил полицейским тем, что был пьян.

В Одессе поймали минера детского сада zn.ua (иллюстрация)

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина, который недавно угрожал взорвать мост Метро в Киеве, является военным и выходцем из Крыма.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!