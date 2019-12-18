В Одессе отпустили террориста, взорвавшего здание СБУ: что произошло

В Одессе Приморский районный суд отпустил террориста, который 27 сентября 2015 года подорвал здание областного управления СБУ на улице Еврейской.

По материалам следствия, обвиняемый вместе с другими членами террористической группировки бросил самодельное взрывное устройство в дверной проем управления. Об этом сообщает "Пушкинская" со ссылкой на судебный реестр.

В результате было повреждено здание и два автомобиля, припаркованные неподалеку. Из людей, к счастью, тогда никто не пострадал. Сумма ущерба от взрыва составила 420 тыс. грн.

Мужчину задержали и приговорили к 8 годам и 2 месяцем лишения свободы по статьям "Создание террористической группировки" и "Теракт"

Однако, так как срок отбывания наказания посчитали по "закону Савченко" с момента задержания 20 октября 2015 года, обвиняемого отпустили прямо в зале суда.

В Одессе отпустили террориста, взорвавшего здание СБУ Одесса-медиа

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в белорусском Витебске суд впервые вынес приговор гражданину Беларуси, воевавшему на Донбассе на стороне террористов "ДНР".

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