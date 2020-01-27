Состояние одного из пострадавших в массовом ДТП на киевской трассе под Одессой ухудшилось. Парень, получивший серьезную травму мозга, впал в кому. Сейчас он находится в реанимации.

Всего утром 27 января в Городскую клиническую больницу №11 попали 7 человек, рассказал Думской главврач больницы Николай Турчин.

Шестерых пациентов после осмотра отпустили домой. Один пострадавший находится в реанимации.

"Парень 25 лет с множественными ушибами и ушибом головного мозга находится коме в реанимации в тяжелом состоянии", – сообщил главврач ГКБ №11.

Смертельное ДТП на Одесщине: стало известно о состоянии пострадавших ГУНП в Одесской области

Смертельное ДТП на Одесщине: стало известно о состоянии пострадавших ГУНП в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой неподалеку от места масштабного ДТП с рейсовым автобусом "Автолюкс" 27 января произошла еще одна смертельная авария. Из-за гололеда и тумана водитель легкового автомобиля Renault не справился с управлением и врезался в грузовик, который ехал в попутном направлении.

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