Пожар в Одессе уничтожил 8 квартир: люди оказались на улице в пижамах и без денег

Крупный пожар в жилом доме в центре Одессы уничтожил не менее 7-8 квартир. Когда он вспыхнул, их жители оказались на улице в пижамах без каких-либо вещей и средств.

Об этом ТСН рассказали соседи погорельцев. По их свидетельствам, подобная ситуация случается в указанном доме не впервые.

В прошлый раз возгорание произошло из-за неисправности проводки. Поэтому люди предполагают, что на этот раз она могла вспыхнуть вновь. Кроме того, жители дома, который охватил пожар, жалуются, что перенапряжение электросети начало наблюдаться после того, как на первом этаже появились рестораны.

"Весь третий этаж (сгорел. – Ред.). По меньшей мере квартир 7-8. Знакомые передают, что жертв среди жителей нет. Однако есть те, кто остался в пижаме без одежды, денег, ничего нет", – рассказывают очевидцы о бедственном положении тех, кто потерял свои дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, пожар вспыхнул утром 12 июля и охватил значительную часть третьего этажа дома. Ликвидировать его удалось лишь в 14:33. К тому моменту он охватил 700 квадратных метров.