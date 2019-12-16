Пожар в Одессе: появились свежие данные о состоянии пострадавших

В больницах Одессы и военном госпитале по состоянию на 16 декабря остаются 9 пострадавших при пожаре в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом на аппаратном совещании в Одесском городском совете заявила заместитель мэра Светлана Бедрега, пишет Тimer.

По ее словам, в больницах №1 и №10 находится по одному человеку. Еще семеро находятся на стационаре в военном госпитале.

"Все 9 пострадавших в состоянии средней степени тяжести. Сегодня будет приниматься решение о возможной выписке из военного госпиталя", – сообщила Бедрега.

В свою очередь директор городского департамента здравоохранения Елена Якименко отметила, что пострадавшие при пожаре, находящиеся в горбольницах, обеспечены всем необходимым. Также с ними работает психолог.

Появились данные о состоянии пострадавших при пожаре в колледже Одессы

Касательно жертв пожара, по словам Светланы Бедреги, уже похоронены пятеро человек из 16 погибших. Еще 11 тел находятся на днк-экспертизе. Она должна быть завершена до конца месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, жертвами пожара, который 4 декабря вспыхнул в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, стали 16 человек. Двое из них скончались в больнице, еще 14 тел были найдены под завалами на месте трагедии. Также в огне пострадали 30 человек.

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