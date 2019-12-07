В Одессе официально опознали еще одну жертву пожара на улице Троицкой. Тело обнаружено спасателями под завалами в сгоревшем здании экономического колледжа в пятницу 6 декабря.

Как сообщили 7 декабря на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, найденное тело принадлежит жительнице Овидиопольского района Марине Коваль 1963 г.р., которая была сотрудницей колледжа.

Последний раз женщина выходила на связь с родными около 7 часов утра 4 декабря. А уже в 14 часов ее телефон был отключен.

Опознано еще одно тело жертвы пожара в одесском колледже od.dsns.gov.ua

Таким образом, по состоянию на 14 часов 7 декабря опознаны уже три из пяти погибших при пожаре людей. В день трагедии в больнице скончалась 16-летняя студентка Ксения Бабенко. 5 декабря на пепелище была найдена 43-летняя преподавательница информатики Анна Бортюк. Личность двоих погибших устанавливается.

Судьба еще 10 человек, которые, предположительно, находились в здании в момент пожара, – неизвестна.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в 00:40 7 декабря из-под завалов сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса извлекли тело еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв огненной трагедии в Одессе возросло до 5. Неизвестной остается судьба 10 человек.

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