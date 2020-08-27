На Одесщине мужчину задержали за изнасилование 12-летнего мальчика. Фото и видео полиции

На Одесщине мужчину задержали за изнасилование 12-летнего мальчика. Иллюстрация. lviv.travel

В Одесской области 23-летнего молодого человека задержали по подозрению в изнасиловании 12-летнего мальчика.

Как написала пресс-служба полиция Одесской области на своем сайте, о происшествии правоохранителям рассказала мама малолетнего, которой тот доверился (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"По словам подростка, на пастбище, где злоумышленник – его знакомый односельчанин – пас скот, он (Подозреваемый. – Ред.) несколько раз ударил малого, а потом удовлетворил свои половые потребности. Чтобы пострадавший никому не рассказал, что с ним сделали, молодой человек пригрозил ему физической расправой и отпустил", – говорится в сообщении.

В Одесской области 23-летнего парня задержали по подозрению в изнасиловании 12-летнего мальчика

Так, правоохранители установили место нахождения мужчины, который уже имеет судимость за имущественные преступления. По данным полиции, свою вину тот возражать не стал.

Молодому человеку объявили подозрение по ч. 4 ст. 152 Уголовного Кодекса Украины. По данному факту проводится досудебное расследование, в его рамках назначен ряд экспертиз.

Мужчине объявили подозрение

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчину заподозрили в попытке изнасилования 19-летней девушки.

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