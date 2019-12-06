Исчезновение моряка-одессита в Индийском океане: что известно о расследовании

Капитана контейнеровоза THALASSA PATRIS, с борта которого бесследно исчез моряк-одессит Владислав Маслов, отстранили от управления судном. Полиция Греции, куда оно зашло 3 декабря, ведет расследование.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook сестра пропавшего Евгения Савищева. По ее словам, на судне уже проведены следственные действия, которые пока не дали результатов.

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Исчезновение моряка-одессита в Индийском океане: что известно о ходе расследования live.staticflickr.com

В частности, не борту контейнеровоза следов пропавшего не смогли найти служебные собаки. Также не внесли ясности показания членов судовой команды, которые были допрошены. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, моряк-одессит бесследно исчез с борта контейнеровоза THALASSA PATRIS в Индийском океане у побережья Шри-Ланки.

22 ноября Владислав Маслов перстал отвечать на звонки родных. А на следующий день исчезновение 24-летнего второго помощника капитана обнаружила команда судна.

Об инциденте не были уведомлены ни власти ближних государств, ни экипажи встречных судов, и контейнеровоз еще несколько дней продолжал следовать своим курсом, пока не забили тревогу родственники пропавшего.

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