Исчезновение моряка-одессита в Индийском океане: что известно о расследовании

Капитана контейнеровоза THALASSA PATRIS, с борта которого бесследно исчез моряк-одессит Владислав Маслов, отстранили от управления судном. Полиция Греции, куда оно зашло 3 декабря, ведет расследование.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook сестра пропавшего Евгения Савищева. По ее словам, на судне уже проведены следственные действия, которые пока не дали результатов.
Исчезновение моряка-одессита в Индийском океане: что известно о ходе расследования
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В частности, не борту контейнеровоза следов пропавшего не смогли найти служебные собаки. Также не внесли ясности показания членов судовой команды, которые были допрошены. Следствие продолжается.
Как сообщал OBOZREVATEL, моряк-одессит бесследно исчез с борта контейнеровоза THALASSA PATRIS в Индийском океане у побережья Шри-Ланки.
22 ноября Владислав Маслов перстал отвечать на звонки родных. А на следующий день исчезновение 24-летнего второго помощника капитана обнаружила команда судна.
Об инциденте не были уведомлены ни власти ближних государств, ни экипажи встречных судов, и контейнеровоз еще несколько дней продолжал следовать своим курсом, пока не забили тревогу родственники пропавшего.
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