Душили, требуя денег: на Одесщине молодчики устроил налет на дом пенсионерки. Видео

На Одесщине в селе Большой Дальник два молодчика ворвались в дом к 81-летней пенсионерки и стали ее душить, требуя денег.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Не найдя в доме желаемого, злоумышленники забрали ноутбук, два телефона и ударили 51-летнюю дочь хозяйки, которая проснулась и пыталась помешать грабителям. После молодчики скрылись.

Соседи потерпевших позвонили в полицию и через несколько часов разбойники были задержаны. Ими оказались 20-летний односельчанин женщин и 18-летний житель соседнего села.

Парни признались в преступлении и рассказали, что совершили налет спонтанно, когда во время застолья у них закончилось спиртное.

На Одесщине молодчики устроил налет на дом пенсионерки od.npu.gov.ua

У злоумышленников изъяли украденные вещи. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бойцы спецподразделения полиции "КОРД" ночью 18 января задержали на улице Екатерининской в Одессе членов опасной вооруженной банды. В банду входило четыре человека 22, 25, 27 и 28 лет: двое одесситов, а также уроженец Луганска и житель Абхазии. Бандиты ранее "отметились" ограблениями развлекательных центров Киева, Николаева и Одессы.

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