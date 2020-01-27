Автобус с людьми и несколько авто попали в смертельное ДТП на Одесщине. Видео

Под Одессой на киевской трассе вблизи поселка Дачное 27 января произошло масштабное ДТП с участием рейсового автобуса "Автолюкс", нескольких легковушек и грузовиков. Всего, по информации полиции, столкнулись 11 транспортных средств.

Как сообщили в паблике "Одесса как она есть", водитель автобуса погиб, одна пассажирка пострадала. Также водителя одного из легковых авто в тяжелом состоянии забрала "скорая" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации очевидцев, причинами аварии стал густой туман и гололедица.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Автобус с людьми и несколько авто попали в смертельное ДТП на Одесщине Национальная полиция

Автобус с людьми и несколько авто попали в смертельное ДТП на Одесщине Национальная полиция

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, смертельное ДТП произошло на трассе Одесса-Рени в районе села Утконосовка в условиях сильного тумана. Грузовик Ford насмерть сбил пешехода, а после лоб в лоб врезался в легковой автомобиль.

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