Россия будет импортировать бензин морским путем, чтобы покрыть дефицит внутри страны – Reuters

Россия, которая в недалеком прошлом считалась одним из крупнейших в мире экспортеров нефти и нефтепродуктов, готовится впервые импортировать бензин морским путем из-за растущего дефицита топлива, вызванного украинскими ударами по НПЗ. Топливо планируется доставить из Азии уже в этом месяце.

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Об этом сообщило агентство Reuters. Издание ссылается на источники в отрасли.

Россия вынуждена закупать бензин за рубежом

По словам собеседников агентства, в июне Россия ожидает поступления партии бензина через один из западных морских портов.

Топливо, по предварительным данным, будет доставлено из Азии. Объемы поставок и поставщиков источники не раскрывают.

Для России, входящей в число крупнейших мировых экспортеров нефти и нефтепродуктов, такой шаг является довольно необычным.

По данным издания, в прошлом году российские власти также рассматривали возможность импорта бензина по морю, однако тогда внутренних запасов хватило для покрытия спроса.

Причиной стали удары по российским НПЗ

Собеседники агентства связывают нынешнюю ситуацию прежде всего с серией украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и топливным хранилищам.

В частности, последние атаки затронули нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО в Татарстане и Московский НПЗ. По информации источников Reuters, после ударов оба предприятия были вынуждены временно остановить переработку нефти.

Издание отмечает, что с начала 2026 года количество украинских атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру существенно возросло, что уже привело к сокращению производства бензина, дизельного топлива и авиационного керосина.

В России фиксируют нехватку топлива

По данным агентства, сообщения о дефиците топлива поступают примерно из десятка российских регионов. Официально нехватку бензина уже подтвердили в оккупированном Крыму и двух регионах Сибири.

Чтобы стабилизировать ситуацию перед летним сезоном, когда традиционно растет спрос на топливо, российские власти ввели запрет на экспорт бензина для производителей до конца июля.

Ранее Москва пыталась компенсировать нехватку топлива за счет поставок из Беларуси, а также рассматривала возможность закупок у Казахстана.

Впрочем, по словам источников издания, ни Беларусь, ни Казахстан не располагают достаточными свободными мощностями, чтобы обеспечить Россию значительными объемами бензина в случае усугубления топливного кризиса.

В то же время собеседники агентства отмечают, что морской импорт также вряд ли станет долгосрочным решением проблемы из-за логистических трудностей и высокой стоимости такого топлива.

В прошлом году Россия сама экспортировала миллионы тонн бензина

По информации издания, в 2025 году Россия экспортировала почти 5 млн тонн бензина, или около 117 тысяч баррелей в сутки.

Однако из-за повреждений нефтеперерабатывающих мощностей и роста внутреннего спроса страна теперь вынуждена искать дополнительные источники поставок топлива за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA, пока кремлевский режим отрицает нехватку топлива, российские граждане возмущаются и обвиняют чиновников, олигархов и спекулянтов. Россияне отказываются связывать кризис с украинскими ударами. Признать такую связь означало бы согласиться с тем, что война уже дошла до российского тыла и влияет на повседневную жизнь.

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