В Ростове прогремели взрывы и вспыхнул пожар: над городом виднеется столб черного дыма. Фото и видео

Во вторник, 8 июля, в Ростове-на-Дону (РФ) прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. По предварительным данным, загорелся склад на улице Орской, 31В.

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Над городом поднялся столб густого черного дыма, который виден из нескольких районов. Соответствующие кадры публикуют в социальных сетях.

Сначала площадь возгорания оценили в 2200 м², но менее чем за час огонь охватил уже 9100 м². По классификации МЧС РФ, пожару присвоен 4-й уровень сложности – это одна из самых высоких категорий для городских пожаров.

Очевидцы сообщают о нескольких громких взрывах, которые предшествовали возгоранию. Российские СМИ пишут, что на складе могла храниться бытовая техника, однако официально информацию не подтверждают. В МЧС и местной администрации не комментируют, что именно горит.

На место прибыли спасатели, но пожар оказался слишком масштабным. СМИ РФ сообщают, что сейчас ведутся поиски вертолета для авиационного тушения. Местные чиновники и бизнес, как пишут в соцсетях, "открестились" от объекта – никто не признает склад своим.

Напомним, накануне, 7 июля, в российском Краснозаводске Московской области прогремела серия взрывов. Впоследствии стало известно, что был поражен завод, который производил боевые части к "Шахедам", это подтвердили в Генштабе ВСУ.

Также стало известно, что дальнобойные дроны ГУР атаковали НПЗ в Краснодарском крае. Из-за возобновления Украиной кампании ударов по объектам нефтегазового сектора РФ, которые были поставлены на паузу с марта, в России ждут новых убытков.

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