Немного новостей Ху@лономики

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На сегодня новости из их ВПК.

Нам же всем известно, что Под@рашка стала на военные рельсы, что у них рекордные бюджетные расходы на оборону, что вся экономика в заднице, а только оборонная промышленность демонстрирует рост?

Далее текст на языке оригинала.

Ми ж всі це читали? Так?

А потім – виходить новина, яка десь місяць залишалася непоміченою: "Протермінована дебіторська заборгованість по авансах з федерального бюджету виросла в два рази".

В перекладі з бухгалтерської мови – бюджет дав аванс за товар, гроші взяли, але товар вчасно не дали.

І жодної конкретики в новинах про те, яких галузей це стосується.

Аж раптом з Під@рашки надходять наступні новини:

– Міноборони вимагає від виробника балістичних ракет ГЕНПЦ 211 млн рублів в плюс до 111 млн, які вже стягнув;

– Міноборони вимагає від "Туполєва" (робить бомбардувальники Ту) майже мільярд рублів;

А тут ще й приватний сектор трусить оборонку:

– ММК вимагає від виробника танків "Уралвагонзаводу" 105 млн рублів за метал.

А як так? В них же стільки бабла від бюджету за танки, а за метал заплатити не можуть. Чому? Може метал виявися дорожчим, за затверджений Міноборони кошторис?

Отже маємо перші зафіксовані дзвіночки про проблеми у під@рському ВПК. І наразі ці проблеми дві:

– ВПК не здатно виробляти все, що законтрактовано. А відмовитися від держоборонзамовлення неможливо. За це тюрма!

– Міноборони само вирішує, по якій ціні купить. І якщо ця ціна нижча за собівартість - Міноборони це не гребе. А відмовитися від держоборонзамовлення неможливо. За це тюрма!

На фоні цих та інших проблем збитки ВПК зростають. Затримка розрахунків між ВПК та субпідрядниками зростає. А це розорює субпідрядників. Заводи ВПК в результаті стануть в чергу, щоб отримати гроші з ФНБ на порятунок від банкрутства. Але там в черзі вже держбанки, газпром та нафтовики. Всього на всіх не вистачить.

P.S. І це мова про єдину галузь ху@лономіки, в якій на папері ще є зростання.