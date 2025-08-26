В России заканчиваются медики, остались только акушерки: из-за войны денег на медицину нет, больницы закрываются

В России с 1 сентября больных будет лечить средний медперсонал без высшего образования. Фельдшеры смогут заменить терапевта, акушерка – врача-гинеколога. Им разрешено вести прием больных, собирать анамнез, брать анализы и даже выписывать лекарства. И все потому, что такой большой и богатой стране не хватает врачей. В некоторых регионах дефицит составляет почти 50%, и взять специалистов неоткуда. Основная причина кадрового кризиса – низкие зарплаты и ужасные условия работы. Но о добавках к окладам в РФ речи не идет, все средства направлены на войну. Частично дефицит перекрывают мигранты, однако российские власти хотят запретить им работать в медучреждениях.

Фельдшеров и акушеров приравняют к врачам

Итак, с началом осени россияне смогут попасть на прием не к терапевту или педиатру, а к обычному фельдшеру. Беременные смогут увидеть в кабинете вместо гинеколога обычную акушерку. Новые специалисты без высшего образования на законных основаниях будут вести осмотры, брать анализы, делать кардиограмму, ставить диагноз и выписывать лекарства.

И все потому, что в России дефицит медицинских кадров. И хотя проблема назревала давно, именно сейчас она приобрела угрожающие размеры. Так, на Чукотке, например, не хватает 56% медперсонала, а в Москве – 28%.

Основной причиной такой ситуации называют низкие зарплаты врачей и медперсонала. А условия работы в государственных медучреждениях – тяжелыми.

"Нам работать приходится по 24 часа семь дней в неделю. И это не образное выражение. Чтобы заработать свои 100 тысяч рублей, мы в своей больнице ночуем. До 100 обследований КТ в сутки делают два человека. Не просто делают, еще и описывают все. Аппаратура ломается, денег на ремонт нет, запчасти взять неоткуда – санкции", – жалуется молодой врач из Архангельска.

Врач из Орловской области рассказывает, что в больнице нет не то что лекарств, но даже градусников для измерения температуры.

"Поступает пенсионерка, у которой никого из родственников нет. А ей нужны дорогие лекарства, которых в нашей больнице нет. Никто ей их не купит, а я знаю, что без них она не поправится. Ну что, иду в аптеку и из своих 70 тысяч рублей зарплаты покупаю ей препараты. Мне говорят, что я альтруистка и идиотка, но смотреть на то, как она мучается, а я ничего не могу сделать, мне невыносимо. Я даже свои градусники пациентам приношу, потому что нам их не выделяют", – жалуется доктор.

Российские хирурги говорят, что им самим приходится покупать хирургические инструменты либо стерилизовать многоразовые скальпели. В стране-бензоколонке лишних денег на лечение своих граждан просто нет. Все идет на войну.

Из-за нищей медицины россияне не хотят идти работать в больницы и поликлиники. Так, 55% выпускников медицинских вузов не идут работать по специальности. Разве что уходят в сферу торговли лекарствами или медоборудованием – денег больше, а ответственности меньше.

"Молодых врачей в нашу нищую больницу ничем не заманишь. Даже в частную они не идут. Врачи "в возрасте" во время ковида просто вымерли. Никто им в первые месяцы не выделял ни маски, ни одноразовую защитную одежду", – делится главный врач районной больницы из Саратова.

"Огромная страна, а работать некому"

Но не только нищетой славится медицина РФ. Количество уголовных дел против медиков с 2023 года выросло на 25%. На медиков строчат жалобы по делу и без. Следователи заводят уголовные дела и таскают их по допросам.

Так, на пять лет отправили в тюрьму 67-летнюю Надежду Буянову, врача-педиатра из Москвы. Вдова погибшего бойца "СВО" написала на нее кляузу.

Страдают и гинекологи. В России нынче идет борьба за рождаемость, а врачей обязали любыми способами отговаривать женщин от аборта. Если врач не справился, то на него легко открывают уголовное дело. Гинекологи в шоке и тоже уходят из профессии.

Покрыть дефицит кадров могут мигранты, выходцы из Таджикистана, Кыргызстана с дипломами. Они согласны работать за меньшие деньги и в любых условиях. Сейчас минимум 7 тысяч таких работают в больницах и поликлиниках страны. Правда, россияне жалуются, что эти врачи плохо знают русский язык, поэтому объяснить им на приеме, что и где болит, очень сложно.

Депутат Думы РФ Сергей Миронов, однако, против такой практики. Он внес законопроект, который запрещает работу мигрантов в сфере здравоохранения, фармации и в школах. Документ отклонили. Потому что если сейчас уволить тысячи мигрантов, то пациентам просто никто не окажет помощь.

"Огромная страна, а работать некому. Опытные врачи сами уезжают в страны Балтии, туда нас еще пускают. Потому что их доктора едут работать в Канаду, Германию, Америку, а мы можем их заместить. Мы там тоже мигранты, но хотя бы знаем русский язык", – говорит доктор из Москвы.

Больницы закрывают, деньги отправляют на "СВО"

На самом деле основная причина плохого состояния российской медицины – нехватка средств из-за войны.

Чтобы сэкономить на своих больных гражданах, власти РФ только в прошлом году "оптимизировали", а просто говоря, закрыли 160 учреждений в этой сфере. Хотя ранее закрывали не более 30. Причем лидер по оптимизации – Московская область, тут закрылось 20 медучреждений.

В основном страдают села. Закрывают районные и межрайонные больницы, которые обслуживают несколько десятков окрестных деревень, где нет даже фельдшерского пункта. Закрывают роддома, хотя женщин заставляют рожать.

В 2025 году финансирование программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" сократилась в два раза, а "Развитие инфраструктуры здравоохранения" – на треть. Все средства перенаправлены на "СВО".

При этом в РФ продолжается практика принуждения бюджетников к перечислению собственных премий на "СВО". Это касается и врачей.

Зато огромными темпами растут зарплаты, например, у сотрудников предприятий, где производят беспилотные летательные аппараты. Тут счет идет на сотни тысяч рублей.