В России задержали соратника Гиркина, который жаловался на 'мясные штурмы' и критиковал Путина

В российской столице Москве военная полиция задержала пропагандиста и участника войны против Украины Михаила Полынкова. Он является сторонником осужденного в РФ военного преступника и экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и заместителем председателя "Русского Движения Стрелкова".

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О задержании сообщили в Telegram-канале движения в среду, 18 июня. В сети пишут, что Полынков воевал на фронте в Украине в рядах оккупационной российской армии, но дезертировал.

После этого в своих социальных сетях он рассказывал о беспределе в армии РФ, критиковал российское командование и диктатора Путина за мясные штурмы и большие потери.

Сторонники преступника Стрелкова предполагают, что причина задержания – в попытке давления на Полынкова из-за его "поиска пропавших без вести военнослужащих, которая крайне претит ряду власть предержащих и обслуживающего их медийного персонала".

В движении Полынкова называют "добровольцем Новороссии", "ветераном СВО", автором канала "Солдатская правда", членом ЦИК политической партии КРПС "Русская Весна".

Украинский журналист Денис Казанский уточнил, что Полынков, как и Гиркин, поддерживает войну против Украины с 2014 года. Он вербовал и отправлял российских наемников на Донбасс еще в марте 2014 года, а также призывал к захвату и уничтожению всей Украины.

Казанский предполагает, что теперь оккупанта отправят на фронт в так называемый мясной штурм.

Как сообщал OBOZ.UA, во всех регионах РФ идет вербовка на войну с Украиной, и кое-где даже продолжают повышать выплаты. Но это единовременное "пособие" – единственный плюс для россиян, которые испытывают финансовые трудности.

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