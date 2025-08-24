В России пожаловались на взрывы рядом с Курской атомной электростанции. По легенде оккупантов, беспилотный летательный аппарат якобы был сбит рядом с АЭС в ночь на 24 августа.

Россияне заявили, что в результате взрыва был поврежден трансформатор, который используется для собственных нужд атомной электростанции. Однако в МАГАТЭ заявили, что им ничего не известно о взрывах. Соответствующее заявление организация опубликовала в соцсети Х.

Что заявили россияне

Руководство Курской АЄС утверждает, что 24 августа в 00:26 рядом с атомном электростанцией работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат. При падении БПЛА сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор АЭС.

Также россияне утверждают, что из-за пожара третий энергоблок был разгружен на 50 %. При этом в РФ заявили, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным значениям.

Реакция МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отреагировало на жалобы россиян о взрывах рядом с Курской атомной электростанцией из-за военных действий. В агентстве отметили, что у них нет независимого подтверждения этих сообщений.

В то же время генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "каждый ядерный объект должен быть постоянно защищён". При этом в МАГАТЭ не уточнили, обращалось ли официально руководство Курской АЭС к агентству. Сообщение МАГАТЭ свидетельствует, что о взрывах рядом с атомной электростанцией им стало известно исключительно из СМИ.

Что предшествовало

Российские власти неоднократно заявляли о попытках Украины атаковать Курскую АЭС. Эти заявления, как правило, использовались для обвинения украинской стороны в "ядерном терроризме". Пропагандисты, местные власти и диктатор РФ Путин периодически жалуются, что на территории Курской АЭС или в непосредственной близости от нее якобы находят обломки сбитых беспилотников или ракет.

Украина категорически опровергала все обвинения в попытках атак на Курскую АЭС. Более того, независимые источники и международные организации не предоставляли подтверждений, что Курская АЭС подвергалась прямым атакам со стороны Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины и Силы специальных операций нанесли удары по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге Ленинградской области РФ. В результате атаки произошли взрывы на производственных мощностях порта.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Сызрань Самарской области России 24 августа пожаловались на массированную атаку дронов, которая продолжалась более трех часов. Вероятно, целью там был нефтеперерабатывающий завод.

