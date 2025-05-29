Россияне предпочли грязную Анапу оккупированному Крыму: из-за мазута и войны полуостров вновь недосчитается туристов

Наплыва туристов на оккупированный Крымский полуостров в этом сезоне не будет. Незаконные власти Крыма уже подсчитывали доходы, надеясь, что российские туристы из-за мазутной катастрофы ринутся к ним. Но россияне не испугались мазута и бросились купаться в грязном море в родной Анапе. Там уже выросли цены на жилье, а жители полуострова вновь окажутся ни с чем.

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Россиян мазут не испугал

Море в Анапе и вокруг нее продолжает выбрасывать на берег мазут. Его видно невооруженным глазом, каждое утро некие службы собирают черные вязкие комки в пластиковые пакеты. Однако мазут не переводится. На пляжах кое-где работает техника, которая занимается чисткой территории.

Мазутные пятна есть даже на набережной, на тротуарной плитке – туристы разносят мазут на сотни метров от моря на своей обуви.

Местные экологи говорят, что пока было холодно, мазут осел на дно, покрылся песком и его стало не видно. Но с приходом теплой воды мазут вновь поднимается на поверхность и его выкидывает на берег.

Однако несмотря на экологическую катастрофу, россияне вновь поехали отдыхать в Анапу и близлежащие районы. Местные рассказывают, что хотя туристов меньше, но желающих плескаться в грязной воде хватает.

Блогеры заманивают россиян в Анапу

Вода в море на Центральном пляже Анапы покрыта мазутной пленкой и ощущается едкий запах. Блогер Сергей Тешаев показывает, как туристы плещутся в море среди жирных пятен мазутной пленки. Он возмущается, что его коллеги по цеху, тоже анапские блогеры, врут людям, что на пляжах все чисто, можно приезжать.

"Люди приезжают и видят, что море грязное. Но что делать, уже приехали, поэтому нужно отдыхать. Мне жалко этих людей, но своих детей я бы сюда не пустил", – рассуждает россиянин.

Другой блогер рассказывает, как на полупустые пляжи возле Анапы приходят туристы, насмотревшиеся видео в интернете, где их уверяли, что в Анапе все хорошо. Они удивленно оглядываются, видят, как море выбрасывает на берег комки водорослей и тины, перемешанных с черным мазутом, разворачиваются и уходят.

Дорогие отели нанимают транспорт, чтобы за свой счет отвозить гостей на более чистые пляжи.

Блогер Максим из Анапы рассказал, что один из отдыхающих купался в море и потрогал руками дно. На ладонях остались черные мазутные следы.

Несмотря на катастрофу, цены на жилье подняли

Местные жители Анапы опасаются ходить купаться на центральные пляжи. Они предпочитают на выходные уезжать подальше от центра, на галечные пляжи, где визуально мазут не виден. Правда, добраться до них в последнее время проблематично, поскольку желающих купаться на чистых пляжах много и на дорогах возникают пробки.

Официально купаться на анапских пляжах категорически запрещено. Там даже ездит специальная машина и в громкоговоритель людей предупреждают об этом. Но такие меры не помогают, те, кто приехал, хотят искупаться даже в мазутной жиже, и ничто их не останавливает.

Мазутная экологическая катастрофа никак не повлияла на уровень цен в Анапе. В мае 3-4 дня отдыха в гостинице "Маджестик" обошлась в 50-60 тыс. рублей (25-30 тыс. грн). А неделя в гранд-отеле "Анапа" примерно в 200 тыс. рублей (100 тыс. грн).

На отдых в июле цены уже подняли. Поэтому сутки в отелях "все включено" обойдутся в 30-50 тыс. рублей (15-25 тыс. грн).

А вот в частном секторе цены упали. Можно найти гостевой дом за 2 тыс. рублей в сутки (1 тыс. грн).

В Крыму снова пустые пляжи

В Крыму уже начался курортный сезон. Погода стоит жаркая, но все равно обещанного потока туристов на полуострове не наблюдается. Оккупационные власти надеялись, что россияне выберут Крым, где якобы нет мазута на пляжах.

Но чуда пока не произошло. Да и мазут находят в районе Севастополя – на галечных пляжах много камней с черными пятнами. Например, мазут недавно обнаружили на "золотом пляже" в Балаклаве.

С пляжей Севастополя недавно вывезено 850 тонн загрязненного песка, об этом сообщило МЧС РФ. В Керчи вдоль моря также вывезено почти 900 тонн песка.

Но оккупанты не хотят этого признавать, местные блогеры о проблеме говорить боятся, опасаясь штрафов и серьезного наказания за длинный язык.

Пустуют пляжи Евпатории, Судака, Нового Света, мало туристов в Алуште, Алупке, Гурзуфе.

Россиян отпугивает не только мазут, но и постоянные взрывы над полуостровом. Часть пляжей Крыма закрыты, там оборудованы российские военные блок-посты, вдоль берега стоят доты, вырыты окопы.

"Блок-посты в Песчаном возле моря, люди в камуфляже и с автоматами. Такое соседство не располагает к прогулке и отдыху", – жалуется россиянка на туристическом форуме.

Российская пропаганда утверждает, что их туристы уже раскупили все билеты на поезда в Крым до августа, а сейчас расхватывают и на август.

Также приводят цифры якобы с сайта туристического бронирования, где количество броней выросло по разным городам Крыма от 36 до 78%. Причем рекорд числится за Евпаторией.

На самом деле это не так. На сайте grandtrain.ru, где бронируют билеты на поезда, полно свободных мест на поезд Москва – Евпатория. Можно купить даже на июнь, а также июль и август.

"Конечно, российских туристов этим летом может быть больше. Но не из-за мазута, а из-за закрытых пляжей в Анапе. В Крыму в районе Керчи, Севастополя мазута тоже хватает, но власти скрывают проблему. Также россияне уже привыкают к взрывам и войне, поэтому могут смелее ехать на полуостров. Но в Крыму ведь большая проблема со светом и водой, особенно горячей, ее часто подают по часам. Никому это не нравится. Также проблема с дорогой. Вечные пробки на Керченском мосту из-за досмотров и беспилотников. Ехать по так называемым "новым территориям" мало кто хочет, это дольше по времени и слишком близко к фронту. Да и проезд по Мариуполю не всем нравится, там много разрушений и напоминаний о войне", – считает крымский предприниматель и владелец гостиниц, который согласился прокомментировать на условиях анонимности.

Некоторые крымчане даже мечтали о том, что полуостров будет ломиться от приезжих как в старые добрые времена до 2014 года. "Уже видели туристов в Евпатории", – пишут они. "И в Ялте тоже", – пишут другие. Однако их ждет разочарование.