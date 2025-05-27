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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
Социолог

Блог | Российская верхушка пытается уговорить Путина пойти на перемирие

Роман Абрамович. Владимир Путин

Просят остановиться?

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Большая часть российской верхушки была бы счастлива, если бы Путин остановил войну на условиях, предложенных Трампом, а для начала принял предложение о перемирии.

Это был бы для путинской России, для режима и олигархии идеальный вариант: наконец-то закончить войну, зафиксировать прибыль и выскочить из катастрофической авантюры. Трамп дал им шанс не просто выбраться из этой ямы, а ещё и с профитом – в виде временно захваченных территорий. 

Однако безумный Путин не хочет воспользоваться этим шансом, свалившейся на его голову удачей в виде президента-коллаборациониста Трампа. Он собирается воевать до полной победы над Украиной. Хочет доминировать не только на территории бывшего СССР, но и во всей  зоне советского влияния. Эта цель недостижима и ведет к большой европейской войне. Но параноик не может остановиться.

Однако большинству представителей российской верхушки все эти имперские бредни даром не нужны. Они привыкли к комфортной жизни в маленьком мире сверхбогатых, для которых нет границ и ограничений. Они хотят и дальше зарабатывать (то есть в основном воровать) в России, а тратить и инвестировать, лечиться и отдыхать, учить детей, фактически жить второй настоящей жизнью на Западе. Им сильно надоел перманентный стресс, связанный с войной и санкциями. 

Когда политика диктатора входит в противоречие с интересами правящей верхушки, вероятность переворота резко повышается. Однако пока до этого далеко. Она боится Путина больше ядерной войны.  

Тем не мене, возможно, что-то начинает меняться. До меня дошел слух из Москвы, что Путина пытаются уговаривать пойти на перемирие. Участвует в этом якобы Абрамович, Дмитриев и даже Шойгу. В подтверждение этогодм в телеграм-каналах пишут о какой-то неожиданной подозрительной активности Шойгу, который  встречается с Абрамовичем и другими олигархами. Если это так – уже шаг вперед. 

Конечно, Путин их пошлет и может наказать. Может быть тогда они все-таки преодолеют свой панический страх перед ним, как сделало это окружение Павла 1 или приятели Берии.

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