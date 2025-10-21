Она существует, считает президент Американской русскоязычной научной ассоциации (RASA)

Статья вызвана летним еще постом в Фейсбуке, но лишь в октябре я дописываю ее. То ли последний опрос Левада-центра сподвиг, то ли то, что редакторы ФБК не включили в книгу Навального на русском языке высказывания о войне России против Украины, то ли обсуждение кандидатур российских оппозиционеров для представительства в ПАСЕ. В общем, много поводов дали россияне, как оставшиеся на зоне, так и релоканты…

И в очередной раз вспомнилась карикатура из американского журнала Life за 1890 год: богиня Афина, символизирующая цивилизацию, старается смыть грязное пятно с земного шара и причитает: "Какое отвратительное пятно! Никак не могу его отмыть!" А планета отвечает: "Это же Россия".

Экая неприязнь! А ведь 1890 год был тихий, Россия ни на кого не нападала, и правил ею Александр III Миротворец. Известный алкоголизмом и афоризмом про то, что у России есть лишь два союзника: ее армия и флот.

Россиян неприятно удивляет критическое отношение к ним, они объясняют это русофобией и даже расизмом, как вот президент RASA. Что ставит под сомнение научную состоятельность этого ученого мужа, и частично объясняет неприязнь цивилизованного мира к русским. Но сначала немного истории.

Бегство с кораблей

В сентябре 1863 года, в разгар Гражданской войны в гавани Нью-Йорка собрались корабли крейсерской эскадры контр-адмирала С. С. Лесовского, посланной с дружественным визитом в США: фрегаты "Ослябя", "Александр Невский" и "Пересвет"; корветы "Варяг" и "Витязь" и клипер "Алмаз". А в Сан-Франциско прибыла эскадра контр-адмирала А. А. Попова.

В российских источниках пишут, что эти экспедиции чуть ли не спасли северян, и что царь, отменивший крепостное право, послал эскадры из солидарности с борцами против рабства. Но это не так. Наученная горьким опытом Крымской войны, Россия если кого и спасала, то новейшие корабли своего флота.

Дело в том, что 22 января 1863 г. в Варшаве вспыхнуло восстание и охватило всю Польшу. Его стали душить, но в апреле 1863 г. Англия, Франция, а затем и Австрия предъявили русскому правительству возмущенные ноты, и нависла реальная угроза войны с коалицией сильнейших западных держав. В этом случае, как и во время Крымской войны, балтийский флот был бы заблокирован в Финском заливе, вот и решили вывести часть его в море, чтобы угрожать Англии крейсерской войной. В случае войны с Европой корабли из Нью-Йорка должны были выйти в операционные районы для крейсерства.

Почему Нью-Йорк? Южные штаты были ближе по духу, хотя Россия отменила рабовладение 19 февраля (3 марта) 1861 года, незадолго до начала Гражданской войны в США – это слишком малый срок для изменения менталитета общества. Между прочим, большинство офицеров и командиров русского флота были выходцами из помещичьих семей, то есть из рабовладельцев. Но южан по разным причинам поддерживали Англия и Франция, поэтому выбора не оставалось.

Американцы тепло приняли гостей, но с деталями визита (вплоть до меню одного из блистательных балов, которые давали в честь них, – некоторые блюда вошли в историю кулинарии), можно ознакомиться в статье для "Элегантного Нью-Йорка", культурологического издания бывшей киевлянки Татьяны Бородиной.

Нас же волнует то, что сразу по прибытии в Америку встала проблема побегов матросов. Уже к 3 ноября 1863 г. бежали 30 человек, "из них выкрестов из евреев – 5, чухон – 7, поляков – 9 и русских – 9". Хотя у некоторых беглецов дома остались "жены и дети и в которых менее всего можно было предполагать намерение бежать", — оправдывался Лесовский — все же они бежали. Адмирал пытался объяснить побеги соблазном вербовки в армию: "300 долларов, которые в настоящую минуту набора 300.000 человек в армию дают за человека и которые заставляют на берегу спекуляторов самой низкой руки прибегать к возможным ухищрениям, подпаиваниям и т. п. для совращения матросов со своего долга".

Полагаю однако, дело было все же не столько в деньгах, сколько в стремлении к свободе. И если некоторые вербовались в армию (скорее во флот), то потому, что это самый простой способ адаптации в незнакомой стране. Лесовский по примеру французов и англичан, чьи корабли также стояли в гавани, был вынужден прекратить увольнение команд на берег. Но это не помогло, побеги матросов не прекращались, несмотря на принятые меры, включая обращения к американским властям. Всего за время пребывания эскадры в США с нее бежали 87 человек, многие из которых вступили в армию северян.

Вспомнил я это к тому, что несмотря на освобождение крестьян, россияне не чувствовали себя свободными гражданами, как не чувствовали ни при Иванах Третьем и Четвертом, ни при советской власти – они бежали с кораблей и при ней. И не при Путине. И к тому, что хлесткий термин генетическое рабство некорректен. Хотя многие апеллируют к нему, характеризуя русских. Например, Людмила Улицкая в "Казусе Кукоцкого".

Генетика или социальная наследственность?

Цитирую Улицкую. "Из России в двадцатом году ушла белая армия, около трехсот тысяч молодых здоровых мужчин репродуктивного возраста. Дворянская, отборная часть общества: наиболее образованные, наиболее честные, не желающие идти на компромисс с большевистской властью…

Двадцать второй год – высылка профессуры. Не так много, человек шестьсот кажется. Но опять – отборные! Лучшие из лучших! И с семьями! Интеллектуальный потенциал.

Дальше: раскулачивание уносит миллионы крестьян – тоже лучших, самых работящих. И их детей. И их неродившихся детей тоже. Люди уходят и уносят с собой гены. Изымают из генофонда. Репрессии партийные выбивают кого? Имеющих смелость высказать собственное мнение, возражать, отстаивать свою точку зрения! То есть – честных! Наиболее честных! Священники – истреблялись планомерно на протяжении всего периода… Носители нравственных ценностей, учителя и просветители…

Вторая мировая. Броня, то есть освобождение от армейской службы предоставляется людям старшего возраста и больным. Именно они получают дополнительный шанс на выживание. Тюрьмы и лагеря принимают большую часть мужской популяции, лишают их шанса оставить потомство. И к этому добавим знаменитый русский алкоголизм.

Но это еще не все. Есть еще один чрезвычайно важный момент. Вот мы постоянно обсуждаем: является ли эволюция направленным процессом? Имеет ли она цели в самой себе? В данном отрезке, и очень коротком, с точки зрения эволюции, мы можем наблюдать действие исключительно эффективно направленной эволюции. Какие качества давали индивиду большие шансы на выживание? Ум? Талант? Честь? Чувство собственного достоинства? Моральная твердость? Нет! Все эти качества выживанию препятствовали. Носители этих качеств либо покинули страну, либо планомерно уничтожались.

А какие качества выживанию способствовали? Осторожность. Скрытность. Способность к лицемерию. Моральная гибкость. Отсутствие чувства собственного достоинства. Вообще, любое яркое качество делало человека заметным и сразу ставило его под удар. Серый, средний, троечник, так сказать, оказывался в преимущественном положении… А теперь, учитывая все эти факторы, можно строить карту генофонда имеющего место быть советского народа".

Улицкая изложила версию холопства советского народа. Но все же лучше и проще объяснить оное (генов холопства пока не обнаружено), как и саму советскую власть, как и путинщину многовековой социальной наследственностью, сформировавшей характер народа.

Человечество произошло от русантропа

К чему я это пишу и при чем здесь раса россиян? Дело в том, что 19 июня 2025 года Sergei Erofeev поставил в Фейсбуке пост, в коем писал: "В России будущего обязательно 3 марта будут праздновать День отмены крепостного права. И не надо говорить, что это действие стало результатом исключительно благоволения царя в отличие от борьбы народа в Америке. Тот, кто так считает, является по сути расистом в отношении россиян, не признающим за ними прав, которые есть у других народов, и не признающим за ним истории схожей с другими народами борьбы."

Я выразил недоумение по поводу борьбы (никакой борьбы не припомню), и особенно расизма в отношении россиян (они отнюдь не раса), Сергей перешел на личности, блеснул характерной русской культурой и пришлось дискуссию прервать, а Ерофеева отфрендить.

Полагаю, все знают, что паспорта колхозникам стали выдавать лишь в 1974 году, 113 лет спустя после "отмены рабства" в России, а над расой россиян можно было просто посмеяться (один русский ученый даже книгу написал, где доказывает, что человечество произошло от русантропа!), если бы сей Ерофеев не был… Президентом Американской русскоязычной научной ассоциации (RASA).