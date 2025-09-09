Путин мог находиться в Сочи во время атаки дронов на город – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, находился в Сочи, во время атаки дронов на город в ночь на вторник, 9 сентября. Ночью там трижды включались сирены, закрывался аэропорт Сочи.

Видео дня

В Сочи расположена резиденция Путина "Бочаров ручей", которую он перестал посещать после начала налетов БПЛА. Об этом пишет "Агентство. Новости".

Сочи атаковали дроны

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об атаке дронов в ночь на вторник. В этот момент в городе мог находиться Путин, выяснили журналисты.

По словам Кондратьева, осколки БПЛА попали в авто, вследствие чего погиб мужчина, который был за рулем. Также повреждены несколько частных домов, заявил чиновник, умолчав о локациях и том, была ли гибель мужчины и повреждения следствием работы российской ПВО.

В течение ночи над Сочи трижды включались сирены. Аэропорт Сочи закрывался более чем на полчаса.

В минобороны РФ объявили, что над Краснодарским краем сбили якобы два БПЛА. Еще 15 – над Черным морем, семь – над Белгородщиной, три – над Курщиной, два – над оккупированным Крымом, по одному – над Тамбовской и Воронежской областями.

Что Путин делал в Сочи

Накануне именно из Сочи Путин участвовал по видеосвязи во внеочередной встрече БРИКС, согласно сообщению с сайта Кремля.

За несколько часов до этого в Сочи прибыл самолет Ил-96-300ПУ летного отряда "Россия" с бортовым номером RA-96024, свидетельствуют данные Flightradar24.

Именно на нем диктатор летал на Аляску на саммит с президентом США Дональдом Трампом.

По данным Flightradar24, борт Путина по состоянию на десять утра (по местному времени и по Киеву) 9 сентября все еще находится в Сочи.

Глава РФ избегает поездок в Сочи

В Сочи расположена резиденция диктатора "Бочаров ручей".

Раньше Путин жил там неделями, но после того, как до Сочи стали долетать украинские БПЛА, он практически перестал посещать город.

В ноябре 2024 года глава РФ все же посетил Сочи ради речи на Валдайском клубе, но, вероятно, пробыл там только один день и ночевал в самолете, пишет "Агентство".

В конце августа 2025 года обломки БПЛА упали в Геленджике и вызвали пожар рядом с другим связанным с Путиным объектом – его дворцом на мысе Идокопас. Огонь в лесу рядом с объектом тушили четыре дня.

"Бочаров ручей" – летняя резиденция главы РФ, расположенная в лесопарковой долине микрорайона Новый Сочи.

Строительство резиденции началось в 1934 году, а название "Бочаров ручей" дача получила от небольшой речки, протекавшей рядом.

Начиная с 1960 года, здесь отдыхало высшее руководство СССР: Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Суслов. Сюда же приглашали провести отпуск и лидеров стран социалистического лагеря.

"Бочаров ручей" встречал всех президентов России.

Для резиденции сделали причал на яхты и вертолетную площадку.

Как писал OBOZ.UA, в The Times отметили, что ударом по зданию Кабинета министров Украины Путин начал новый этап войны. Этот обстрел произошел вскоре после возвращения диктатора из Китая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!