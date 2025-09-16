Продажи уменьшились на 10%: в России фиксируют рекордное падение рынка электроники

Рынок электроники и бытовой техники страны-агрессора РФ находится в состоянии кризиса. Он переживает самое сильное падение за последние десятилетия, которое зафиксировано в ключевых сегментах. Среди причин – высокая ключевая ставка и ограниченный доступ к кредитам.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Продажи ноутбуков в России уменьшились на 10% в штуках и на 14% в денежном выражении, телевизоров – на 10% и 6%, настольных компьютеров – на 9% и 11% соответственно.

На рынке смартфонов тем временем ожидается сокращение с продаж 31,5 млн до 26-27 млн штук в год. Средняя цена устройства при этом растет, так как потребители покупают телефоны "на более долгий срок", который составляет 5-6 лет.

"Маркетплейсы, в отличие от классического ритейла, растут благодаря большим скидкам и агрессивной конкуренции. Но это не признак здоровья рынка, а следствие того, что покупатели ищут самые дешевые варианты, часто отказываясь от качественной продукции в пользу малоизвестных брендов. Средняя цена беспроводных наушников, например, упала ниже 2 тысяч рублей – показатель резкой экономии", – отметили в СВР.

Там добавили, что даже в сегменте ресейла главным двигателем роста являются не инновации, а экономические трудности населения. Люди в РФ все чаще покупают подержанную технику вместо новой, пытаясь сэкономить.

Тенденция к падению усиливается, поэтому российский рынок электроники в ближайшие годы не сможет вернуться к прежним объемам.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне продолжения полномасштабной войны против Украины Россия столкнулась с огромным дефицитом бюджета. Чуть более чем за полгода он существенно превысил прогнозируемый годовой показатель.

И заполнять бюджетную "дыру" Кремль, скорее всего, будет путем повышения налогов для россиян, а не уменьшением финансирования военного сектора, прогнозируют в Институте изучения войны

