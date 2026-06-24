Карма в действии: в сети вспомнили, как россияне пугали Европу дефицитом топлива, а теперь сами остались без бензина. Видео

В 2022-м году и позже российская пропаганда "пророчила" Западу тяжелые времена. Европу в фантазиях россиян должен был накрыть масштабный топливный кризис, европейцам они также обещали голод.

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Прошли годы – и "пророчество" начало исполняться, но есть нюанс: пустые бензоколонки и полки магазинов наблюдают жители России, а не стран Европы. В сети россиянам напомнили о прежних "страшилках" и о том, что карма может быть достаточно быстрой.

В сети России напомнили давние "страшилки"

Telegram-канал ЧТД припомнил российским пропагандистам ролик, выпущенный в конце первого года большой войны, который во многом оказался пророческим – но не для Европы, а для самой России.

"Карма в действии: в конце 2022 года пропагандистский RT пообещал Европе дефицит топлива и пустые полки, предлагая пересаживаться на ослов с призывом: "Переходите на альтернативные виды транспорта. Потому что топливо будет только дорожать". Спустя четыре года топливный кризис накрыл более чем 50 регионов…России", – отмечено в сообщении.

На ослов, к слову, пришлось пересаживаться тоже отнюдь не европейцам: некоторое время назад стало известно, что этих животных в качестве "логистического транспорта" использует на фронте "вторая армия мира".

В Exilenova+ поглумились над "нефтегазовой сверхдержавой" из-за резкого повышения цен на топливо на фоне усугубляющегося дефицита, а также над решением властей о продаже менее качественного бензина: российское правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам поставлять на внутренний рынок бензин с характеристиками более низкого экологического класса (фактически уровня "Евро-3" и "Евро-4" вместо стандарта "Евро-5".

"Ростовский ценовой апдейт:95й (он же 92й) – 140 рублей (примерно 70 грн. – Ред.); 92й (он же ослиная моча) – 130 рублей (примерно 65 грн. – Ред.). Что сам заправишь, а что в Крым отправишь?" – не без сарказма прокомментировали "новую реальность" авторы канала.

Также в Exilenova+ обратили внимание на "репортаж" из Ленинградской области, где смотрящая российские новости россиянка обалдела от того, насколько телесюжеты отличаются от реальной ситуации.

"Я сейчас немножко офигела. Я, конечно, смотрю новости, но я не думала, что настолько... задница, короче, происходит. Я заехала на одну заправку – нету 92-го и 95-го бензина. Потом на вторую, которая напротив, на третью заехала – нигде нету. Более-менее как-то доехала до дома, поставила ее (машину. – Ред.)... По-ходу, девочки, придется ходить пешочком", – говорит россиянка на видео, завершая его вопросом "Где бензин берете?".

Тем временем, как сообщает российский оппозиционный телеканал "Дождь", бензиновый кризис докатился до Курганской и Брянской областей РФ: в обоих регионах также ввели ограничения на продажу топлива.

Так, губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил о "незначительном росте цен на бензин у некоторых сетевых операторов". Бороться с нехваткой бензина, которая в официальной терминологии именуется "искусственным дефицитом", в регионе введен запрет на продажу топлива в канистры.

А в Курганской области ограничили продажу топлива до 40 л бензина и 80 л дизеля на автомобиль. Эти "лимиты" предусмотрены для АЗС, расположенных в населенных пунктах. На заправках вдоль трасс заправить можно до 40 л бензина и до 200 л дизеля на одно авто.

Заливать топливо в емкости запрещено везде.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что российскому диктатору Владимиру Путину наконец сообщили о бензиновом кризисе в РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак доложил ему, что нефтеперерабатывающие заводы работают на пределе возможностей, а для стабилизации ситуации пришлось задействовать резервные механизмы, которые ранее никогда не использовались. В стране-"бензоколонке" полностью запретили экспорт бензина и авиационного керосина и, учитывая, что беларуские НПЗ не способны покрыть дефицит бензина в России – готовятся импортировать его из Азии.

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