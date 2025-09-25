Дроны атаковали химзавод в Краснодарском крае: было видно зарево. Видео

В ночь на 25 сентября беспилотники атаковали химическое предприятие не территории страны-агрессора России. Речь идет об ООО "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" в городе Белореченск Краснодарского края.

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+. Там обнародовали видео, на которых видно большое зарево от взрывов и слышна работа ПВО.

Подробности атаки

"Белореченск, Краснодарский край был атакован ООО "ЕвроХим-Белореченские минудобрения", – говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале показали геолокацию съемки сегодняшнего удара по ООО "Еврохим".

Кроме того, Telegram-канал Supernova+ обнародовал фотографии после атаки БПЛА, где можно наблюдать, как над заводом поднимается дым.

"Белореченск ... ООО "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" плановое задымление ... с элементами фосфоро-люминесцентного выгорания фотографий", – указано в сообщении.

Что известно об атакованном объекте

ООО "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" (ранее – Краснодарский химический завод имени 60-летия СССР) является крупнейшим химическим предприятием на юге РФ. Оно специализируется на выпуске фосфорных и сложных водорастворимых минеральных удобрений, а также азотных соединений.

Предприятие входит в состав минерально-химической компании "ЕвроХим". Производственный комплекс расположен в Белореченском районе Краснодарского края, занимает 544 гектара и насчитывает около 10 цехов, где изготавливают: серную кислоту, фосфорную кислоту, сложные минеральные удобрения (в частности аммофос, жидкие комплексные удобрения, кормовые обезфторенные фосфаты).

Напомним, 24 сентября морские дроны атаковали объект в Туапсе Краснодарского края. В городе прогремели мощные взрывы, российская ПВО вела интенсивную стрельбу по надводным БПЛА. По данным СМИ, удар пришелся на нефтепогрузочный пирс, где отгружаются различные нефтепродукты: мазут, вакуумный газойль, дизельное топливо с высоким содержанием серы.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 24 сентября налету БПЛА и атаке морских дронов подвергся Новороссийск Краснодарского края. По данным СМИ, целями были нефтетранспортная инфраструктура и военно-морская база ЧФ РФ.

