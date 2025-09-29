Дроны атаковали Брянщину, поднялся пожар: в сети заявляют о попадании в завод

Российскую Федерацию в ночь на 29 сентября снова атаковали БПЛА. В городе Карачев Брянской области, предварительно, было попадание и произошел пожар.

По данным украинского Telegram-канала Exilenova+, целью было АО "Карачевский завод "Электродеталь". Отметим, что эта информация официально пока не подтверждена.

Карачев – седьмой по величине город на Брянщине. Фото и видео, снятые местными жителями, подтверждают, что там произошло серьезное возгорание.

Паблики страны-агрессора объявляли о тревоге. Для Карачевского района сигнал "ракетной опасности" транслировался также по росТВ. Жителям приходили и оповещения от РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Добавим, что пресс-служба "Карачевского завода "Электродеталь" в сети характеризовала свое предприятие как "ведущего разработчика и производителя прямоугольных электрических соединителей для военного и общепромышленного применения". Это акционерное общество зарегистрировано по адресу г. Карачев, ул. Горького, д. 1.

